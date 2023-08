Projeto Coral Voz Livre Campinas se apresenta em Morungaba

A população morungabense recebeu oficialmente na manhã deste sábado, 29, a reforma do Campo de Futebol Municipal Benedito Pires – Didi, localizado no Brumado. Dentre as melhorias, as obras de reforma e revitalização do campo incluíram novas traves, guarda-corpo, novas telas, vestiários, iluminação e acessibilidade.

Durante a solenidade de inauguração, o diretor de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer, Julio Cesar de Morais, agradeceu o empenho do prefeito pelas benfeitorias e pediu aos atletas que prossigam valorizando e ajudando a manter em ordem o espaço que é de uso coletivo.

“Estamos muito felizes em poder entregar mais uma melhoria para a nossa cidade. Foram investidos R$598 mil em recursos vindos do Governo do Estado. Este foi um compromisso que assumimos com os moradores do bairro e principalmente com os frequentadores deste Campo de Futebol. Agradeço muito o apoio do vice-prefeito, Luis Fernando Miguel, e de todos os vereadores”, explicou o prefeito Marquinho Oliveira, durante seu pronunciamento durante a solenidade.

Na ocasião, foram entregues as premiações da 5ª Copa Kremer de Futebol Varzeano, promovida pelo Departamento de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer. Com dois campeões empatados na final da Copa, as taças de vencedores foram entregues às equipes do Morungaba Esporte Clube e do Audace. A premiação do Artilheiro da Copa ficou com o atleta do Morungaba E.C.. Julio Cesar Peruche, com 12 gols. E o título de “Goleiro Menos Vazado” ficou com Diego Messias Miguel da Silva, também do Morungaba, com 5 gols. E o Melhor Jogador da final ficou com Guilherme Lacerda, da equipe do Audace.

Ao final do evento, o Campo de Futebol Municipal Benedito Pires – Didi recebeu as primeiras partidas após a entrega da reforma. O primeiro jogo terminou em 3 para a equipe da Signus a 2 para a equipe do Mixto e o segundo jogo ficou em 3 para o time do Vila Nova 3 e 1 para o Ajax.

Prefeitura de Morungaba entrega revitalização do Campo de Futebol no Brumado

