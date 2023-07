Piloto de Paulínia é campeão da Copa Brasil de Kart

A qualificação visa aumentar a produtividade e lucro das empresas, além de reduzir custos e desperdícios de estabelecimentos de alimentação fora do lar

Com o objetivo de impulsionar o desenvolvimento, a inovação e o crescimento sustentável das empresas do setor de alimentação fora do lar, a parceria entre a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) ganha impulso. O acordo entre as duas entidades prevê programas e iniciativas voltadas para o aprimoramento dos negócios e a capacitação dos empreendedores de bares, restaurantes, lanchonetes e afins. A qualificação é gratuita e para se inscrever, basta acessar o site parceriasebrae.abrasel.com.br.

Os participantes terão acesso a recursos exclusivos, como estudos de mercado, tendências de consumo, estratégias de marketing, uso racional de recursos, inovação, economia circular, gestão financeira, boas práticas de segurança dos alimentos, entre outros.

“A união entre a Abrasel e o Sebrae é uma aliança estratégica para impulsionar o crescimento do setor de bares e restaurantes no Brasil”, afirma Paulo Solmucci, presidente-executivo da Abrasel. “Estamos entusiasmados em colaborar com o Sebrae, facilitando o acesso a soluções e recursos valiosos para apoiar os empreendedores do setor, promovendo o desenvolvimento sustentável e o fortalecimento dos negócios.”

Para Décio Lima, presidente do Sebrae, essa parceria reforça o compromisso da instituição em apoiar as micro e pequenas empresas, impulsionando a economia local. “Estamos empenhados em fornecer aos empreendedores do setor de alimentação fora do lar as ferramentas necessárias para aprimorar suas habilidades de gestão e enfrentar os desafios do mercado. Juntos, iremos criar um ambiente favorável para o crescimento e o sucesso das empresas do setor”, afirma Décio.

Entre os serviços disponíveis no lançamento da parceria, destacam-se um curso online que traz medidas simples e práticas para economizar com a conta de luz nos bares e restaurantes, aumentando os ganhos e a competitividade. Também faz parte um programa composto de ações e ferramentas de marketing para aumentar a presença digital da empresa e explorar as redes sociais para potencializar as vendas. E, por fim, um programa com soluções de gestão de pessoas, processos, marketing, faturamento e finanças, por meio de melhorias rápidas e de alto impacto. Neste último, agentes locais de inovação (ALI) vão pessoalmente às empresas, levando orientações sob medida e acompanhamento contínuo para apoiar a implantação das melhores práticas do mercado.

Para mais informações sobre os cursos e programas oferecidos, e para realizar a pré-inscrição, acesse: parceriasebrae.abrasel.com.br.

