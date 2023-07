Programa oferece capacitação a empresários de Jaguariúna com o desejo de exportar

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, começa a implantar o programa Rotas Rurais, em parceria com o Governo do Estado de São Paulo e que leva a geolocalização para as zonas rurais da cidade.

A partir da próxima segunda-feira, 17, a Prefeitura vai iniciar o cadastramento de todos os proprietários rurais do município, que receberão um código alfanumérico que deverá ser utilizado para a geolocalização da propriedade.

LEIA TAMBÉM:

O cadastramento será feito de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 15h30, no Departamento de Meio Ambiente da Prefeitura de Jaguariúna. A cidade possui cerca de 300 propriedades em área rural.

Os detalhes do programa foram apresentados nesta quarta-feira pela diretora de Meio Ambiente da Prefeitura, Aline Granghelli Catão, na sede da Secretaria de Meio Ambiente. Também participaram da reunião representantes da Patrulha Rural da Guarda Municipal e do serviço de ambulâncias do município.

“Vamos criar os códigos com a ferramenta Plus Code, do Google, um serviço simples e totalmente gratuito. Os proprietários poderão comparecer aqui no Departamento de Meio Ambiente para se cadastrar de forma muito rápida. O código vai facilitar a identificação e localização da propriedade rural, agilizando os serviços como ambulância e até o escoamento de produtos das áreas rurais da nossa cidade”, disse Aline.

Segundo ela, numa segunda fase do programa, será criado um cartão de identificação do proprietário, com todos os dados pessoais e da propriedade.

O Governo do Estado também deverá gerar um mapa estadual com todas as propriedades devidamente identificadas. Com atuação em 645 municípios do Estado, cerca de 340 mil propriedades rurais e 60 mil km de estradas rurais não mapeadas pelo Programa Rota Rurais.

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui