Cultura divulga programação do Festival de Férias de Jaguariúna de 18 a 28 de julho

Diversas oportunidades de distrair a criançada com atividades culturais

Quem ainda não curtiu ou já está aproveitando o Festival de Férias de Jaguariúna vai ter mais motivos para não perder a programação recheada de atrações e eventos gratuitos. A Secretaria Municipal de Turismo e Cultura de Jaguariúna divulgou a programação da segunda quinzena de julho, com opções de entretenimento e lazer para todos os gostos e idades.

Na terça-feira, 18, vai ter oficina de escrita, às 19h, no Boulevard do Centro Cultural. Na quarta, 19, é dia de cinema, com a exibição do filme “Red: crescer é uma fera”, às 19h, no Teatro Municipal Dona Zenaide.

Na quinta, 20, haverá contação de história, às 14h, na Biblioteca Municipal. Às 19h, o Teatro Municipal vai exibir o filme “Mamma Mia 2 – Lá Vamos Nós de Novo!”.

Na sexta, 21, haverá o Projeto Férias Escola das Artes, às 14h, no Parque Santa Maria, e a apresentação da peça “O Despertar da Primavera”, às 19h30, no Teatro Municipal. Os ingressos devem ser retirados no teatro com uma hora de antecedência.

