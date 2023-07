Morungaba Rodeio Fest 2023 arrecada mais de 6 toneladas de alimentos

Entrega de escrituras, inaugurações e rodeio movimentam a população nas comemorações dos 135 anos de Morungaba

Na semana em que a Estância Climática de Morungaba chegou ao seu 135º aniversário de fundação, a Prefeitura organizou diversos eventos comemorativos dentro de uma programação oficial que contou com atrações realizadas ao longo do mês de junho e que prosseguem até o dia 15 de julho.

Minha Cidade Querida

A premiação do Concurso “Minha Cidade Querida” promovido pela Secretaria de Educação reuniu autoridades locais, diretores, professores e os alunos da rede municipal que apresentaram as melhores fotos, redações e desenhos. Os trabalhos foram inspirados pelas paisagens naturais e as principais características de Morungaba.

O departamento de Educação promoveu o evento no Teatro Municipal Fioravante Frare com a presença em peso dos familiares dos alunos, que tiveram seus trabalhos expostos no salão de entrada do teatro. Muito aplaudidos, os estudantes que foram premiados na categoria Redação leram seus textos para a toda a plateia presente.

Na ocasião, o prefeito Marco Antonio de Oliveira anunciou o livro “Conto, canto e encanto com a minha história…” que traz a história de Morungaba contada de forma prazerosa para crianças, adolescentes e adultos e, em breve, será distribuído a todos os alunos para ser uma fonte de pesquisa e consultas.

No dia do 135º aniversário

A tarde do dia 29 foi marcada pela entrega das escrituras definitivas aos proprietários de imóveis do Barra Mansa, na Praça Carolina Roncada de Moraes. Uma solenidade foi especialmente preparada para a entrega das escrituras para as 151 famílias que, depois de 32 anos, agora terão seus imóveis totalmente regularizados.

O prefeito Marquinho disse que esta foi uma grande conquista, porque, depois de uma longa espera, o documento finalmente será a segurança jurídica da propriedade de suas casas. A solenidade contou com a participação do secretário executivo de Desenvolvimento Urbano e Habitação de São Paulo, Eli Corrêa Filho, que desejou ainda mais conquistas para a população morungabense, parabenizou o prefeito Marquinho pelo empenho no processo das escrituras e transmitiu os cumprimentos do governador do Estado, Tarcísio de Freitas, por ocasião do aniversário da cidade.

Também neste dia a primeira noite do Morungaba Rodeo Fest/33ª Festa do Peão bateu o recorde de público. A noite contou com as arquibancadas em sua capacidade máxima. E todo o público prestigiou a abertura do evento com as boas-vindas do prefeito Marquinho que declarou a festa oficialmente aberta, com a presença na arena da primeira-dama Sonia de Oliveira; do presidente da comissão organizadora do evento, o vice-prefeito Luis Fernando Miguel e sua esposa Eliana Miguel; de todos os vereadores morungabenses, do vice-prefeito de Tuiuti Pedro Donizete de Godoy; o Coronel PM Elisiário Ferreira Barbosa da diretoria executiva da Agemcamp, o ex-deputado federal Guilherme Campos entre outros representantes de autoridades da região.

Inauguração do Centro de Autismo

Sem dúvida, uma das maiores conquistas neste ano para as famílias morungabenses com crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) foi o Centro de Referência do Autismo “Ivete Aparecida Martins da Silveira”, inaugurado pela Prefeitura, com a presença do prefeito de Louveira Estanislau Steck, que é vice-presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde na Região Metropolitana de Campinas (Cismetro) – entidade presidida pelo prefeito Marquinho.

Também prestigiaram o evento os familiares da senhora Ivete Aparecida Martins da Silveira; do presidente dos Centros de Referência do Autismo, Wilson Melillo, além dos vereadores morungabenses, representantes de secretarias de Saúde de municípios da região e muitos pais e mães de crianças com autismo.

O centro conta com uma equipe multidisciplinar e espaços totalmente apropriados para o atendimento às crianças com autismo. O endereço do Centro de Referência do Autismo é Rua Joaquim Pellisson, n° 211, bairro Santo Antonio.

Quadra esportiva

A reforma da quadra esportiva localizada no Brumado 2 foi comemorada principalmente pelas crianças e jovens moradores do bairro. Totalmente reformada, com nova pintura, muretas, bancos, alambrados e iluminação, o espaço recebeu oficialmente o nome do morungabense Clodoaldo Pires de Morais.

Dentro das comemorações pelo 135º aniversário de Morungaba, a entrega da reforma foi realizada no final da tarde de sexta-feira,30, e foi prestigiada por toda a família de Clodoaldo, moradores do bairro e autoridades locais. Para marcar a data foi realizada uma partida de futebol entre os alunos do Centro de Treinamento Esportivo JBM, cujo pontapé inicial foi dado pelo prefeito Marquinho.

Comemorações dos 135 anos prosseguem

As comemorações do aniversário de Morungaba ainda prosseguem ao longo do mês de julho com a entrega de mais benfeitorias à população e outros eventos.

– Sábado, 15 – 20h30: 22° Encontro de Corais

Local: Igreja Matriz Nossa Senhora Imaculada Conceição

