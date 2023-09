Profissionais da área da Educação de Amparo passam por capacitação em primeiros socorros

Evento foi realizado no último domingo, 24, com saída e chegada da Praça Pádua Salles

Mais de 1,7 mil ciclistas invadiram as principais ruas e avenidas de Amparo na manhã deste domingo, 24, durante a realização da terceira edição do Pedala Tour na cidade.

Com saída e chegada da Praça Pádua Salles, o passeio reuniu famílias e grupos de amigos vindos de diferentes cidades da região. Todos os participantes foram presenteados com um kit que contém camiseta, boné, squeeze, sacochila e um livreto com informações sobre segurança no trânsito.

O empresário Ivo Pereira de Castro e seu filho Lucas, de 16 anos, são de Pedreira e se deslocaram até Amparo para aproveitar o passeio. “O Pedala Tour é uma oportunidade de interação, de passarmos um tempo juntos. É uma iniciativa incrível”, afirmou.

A analista de vendas, Carmen Panegassi, reuniu 10 amigos para participar do evento. “É a terceira vez que participo do Pedala Tour. Além de ser muito divertido, o passeio também é saúde, é bem-estar. Hoje reunimos os amigos e familiares e aqui estamos, cheios de energia e animados para pedalar”, disse.

Realizado pela Associação Fábrica de Saúde, Esporte e Cultura, com patrocínio da Ypê, o Pedala Tour tem como objetivo incentivar a prática de exercícios físicos e adoção de hábitos saudáveis, além de conscientizar quanto ao uso da bicicleta como meio de transporte, lazer e esporte sustentável, que não gera poluição.

Em um trajeto de 10km com duração de 1 hora, o passeio agitou a cidade e chamou a atenção por onde passou. “Ficamos muito felizes por voltar a Amparo e ver que a adesão ao Pedala só aumenta. Nossa meta é proporcionar momentos de lazer e união para construir memórias e promover saúde e bem-estar. Ao vermos crianças, adultos e idosos reunidos para praticar atividades físicas temos certeza de que estamos no caminho certo”, afirma Bruno Wellington, presidente da Fábrica.

A gerente de Responsabilidade Social da Ypê, Mariana Nunes, conta que em 2023 foi possível estender a realização do evento para outras cidades do país que possuem filiais da empresa. “Faz parte da missão da Ypê contribuir com a saúde e bem-estar das pessoas. Entendemos que iniciativas como o Pedala Tour, atuam diretamente nesse sentido, gerando oportunidades para que famílias e amigos possam se reunir para praticar atividades físicas. Este ano, além de Salto e Amparo, também conseguimos levar o Pedala para Anápolis (GO), e em breve o passeio chegará a Goiânia (GO) e Simões Filho (BA)”.

Mariana reforça ainda que a sensação de ver milhares de ciclistas reunidos é de alegria e gratidão. “Ver que as pessoas saíram de casa num domingo cedinho para se unir a esse propósito com a gente, emociona. Somos muito gratos por poder contribuir com uma iniciativa tão significativa como essa”, disse a gerente.

Durante todo o trajeto, o grupo foi acompanhado por um trio elétrico e por uma equipe de ciclistas guia. Para garantir a segurança de todos, as vias foram fechadas e sinalizadas por agentes da Prefeitura.

Antes de pedalar, todos foram convidados a participar de uma aula coletiva de alongamento.

Arena Pedala

Na Arena Pedala – que funcionou das 6h às 11h na Praça Pádua Sales – os participantes tiveram frutas, água e isotônicos à disposição, além de uma bicicletaria para pequenos reparos nas bikes e serviços de saúde totalmente gratuitos.

Ao todo, cerca de 140 pessoas foram atendidas no espaço de Check-Up: 30 pessoas passaram pela avaliação física – que incluiu aferição de pressão e glicemia e teste de bioimpedância – e 110 receberam massagens rápidas.

Na oficina de bikes, foram realizados mais de 50 atendimentos para três principais serviços: calibragem de pneus, regulagem de freio e câmbio e lubrificação de corrente. Duas bicicletas apresentaram problemas mais complexos e precisaram de troca de pedal, câmbio e câmara.

Premiações

Ao final do evento, sete participantes foram premiados durante os sorteios de brindes e duas bikes. Os ganhadores das bicicletas foram a professora de Educação Infantil Luciana Vilharquide e o motorista Adalton Benedito de Oliveira.

Para Luciana, a bicicleta chegou na hora certa. “A minha já tem mais de 10 anos, já estava na hora de trocar. O prêmio chegou em boa hora. Estou muito feliz”, disse.

Adalton participou do passeio sem uma bicicleta. O motorista conta que aproveitou a oportunidade para incentivar o filho mais novo, de 5 anos, a pegar gosto pelo esporte. “Ele ainda usa rodinhas na bike. Então, fui correndo ao lado dele durante todo o trajeto. Foi um momento muito especial, que já ia ficar gravado em nossa memória. Agora, então, que fui premiado, é um dia que nunca vamos esquecer”, afirmou.

Além das bicicletas – que foram entregues pela sócia conselheira da Ypê, Ana Maria Veroneze Beira, e pelo presidente executivo da empresa, Waldir Beira Júnior – outros cinco participantes foram premiados com kits recheados de produtos Ypê.

Pedala Tour

O Pedala Tour é uma realização da Associação Fábrica de Saúde, Esporte e Cultura, através da Secretaria Nacional do Esporte, do Ministério do Esporte, do Governo Federal, e conta com o patrocínio da Ypê e apoio institucional da Secretaria de Esporte e Juventude e da Prefeitura de Amparo.

Considerado um dos maiores passeios ciclísticos do país, o Pedala Tour já passou, apenas em 2023, pelas cidades de Florianópolis (SC), Salto (SP), Anápolis (GO), Catalão (GO) e Amparo (SP), mobilizando mais de 7,7 mil pessoas. Nos próximos meses, o evento chega a Sorocaba (SP), Goiânia (GO) e Simões Filho (BA).

