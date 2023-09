CONDESU promove 1º seminário sobre Desafios e Oportunidades para a Gestão de Resíduos

O consultório veterinário do Programa Meu Pet, implementado a partir de convênio firmado por Holambra com o Governo de São Paulo, completa este mês 1 ano com a marca de 2.094 atendimentos prestados a cães e gatos do município. Foram realizadas, neste período, 1.193 consultas e aplicadas 901 vacinas.

“Além dos atendimentos do dia a dia para tratamento dos animais, trabalhamos aqui fortemente com prevenção. Com cães e gatos saudáveis, evitamos também a transmissão de doenças ao homem”, comenta a médica veterinária da Vigilância Ambiental de Holambra, Angela Varella Katz.

A clínica conta com assistência veterinária de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 16h30, e possui sala de atendimento ambulatorial para cães e gatos, sala de exames, banheiros, área de espera e administrativo. O Meu Pet Container fica na Rua Calissias, s/nº, no Parque da Cidade, no Groot.

