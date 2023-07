Professor Mestre Diretor da Unifaj, Flávio Pacetta, recebe título de “Cidadão Pedreirense”

A Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa da Prefeitura de Pedreira realizou na terça-feira, 27, nas dependências da Câmara Municipal a Eleição do Conselho Municipal

de Política Cultural. Estiveram participando do processo eleitoral candidatos a membros e

respectivos suplentes, representando a sociedade civil, artistas, escritores, fazedores de cultura ou técnico da área cultural, professor ou instrutor de artes, educador do setor de cultura com representatividade comprovada de atuação na área cultural com residência comprovada no município.

O Conselho Municipal de Política Cultural tem as seguintes competências: Propor normas e diretrizes pertinentes às finalidades e aos objetivos do Sistema Municipal de Cultura; Propor diretrizes gerais e aprovar o Plano Municipal de Cultura; Acompanhar e fiscalizar a execução do Plano; Estabelecer o Regimento Interno do Conselho; Propor diretrizes, em caráter

consultivo, para a Política Cultural do Município; entre outros.

Ele é constituído de forma paritária e é formado por 14 (quatorze) membros titulares, sendo 7 (sete) representantes da Sociedade Civil e 7 (sete) representantes do Poder Público Municipal, sendo os primeiros eleitos por seus pares e os segundos indicados pelo Prefeito Municipal Fábio Polidoro.

Os eleitos em cada uma das áreas foram:

Artes da Cena – Titular: Heloísa Granjeiro e Suplente: Douglas Henrique da Silva;

Economia da Cultura – Titular: Francisco Marinelli Neto e Suplente: Rafael Gustavo Noris;

Literatura – Titular: Joice Vanini e Suplente: Vanessa Cristina Nascimento;

Artesanato – Titular: Gabriela R. R. Teodoro;

Artes Visuais – Roberto Carlos Szufel Junior;

Cultura Popular – Leonardo Fazolin Maldonado;

Música – Titular: Samuel Donizeth de Oliveira e Suplente: Matheus Calió de Oliveira.

