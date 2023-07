Minha Sorte é Animal: Covabra Supermercados promove feira de adoção pet em Pedreira e doação para Abrigo de Cães da Prefeitura

Campanha também irá sortear vales-compra de R$500 para os consumidores; feira acontece neste sábado, 15, na loja da cidadet

O Covabra Supermercados promove, desde 1º de julho, mais uma corrente de solidariedade, desta vez, focada na causa animal, trazendo visibilidade e esperança para instituições com a campanha “Minha Sorte é Animal”, que irá beneficiar ONGs, premiar clientes com vales-compra de R$500 e promover feiras de ação em diversas cidades.

Em Pedreira, a feira acontece neste sábado, 15, das 9h às 12h, em parceria com o Abrigo de Cães da Prefeitura de Pedreira, instituição que será beneficiada com a doação de R$5 mil feita pela rede varejista ao fim da campanha. Atuando em Pedreira desde 2017, o Abrigo de Cães da Prefeitura de Pedreira abriga cerca de 50 cães, sendo a maioria idosos, com alguma deficiência ou doença, ou de grande porte, o que dificulta a procura por adoção.

“Nosso abrigo foi fundado no mandato do Prefeito Hamilton Bernardes devido a necessidade de um canil onde pudéssemos recolher e realizar tratamentos veterinários em animais de ruas”, conta Heloísa Faria Oliveira Santo, médica veterinária do abrigo. “A ação do Covabra é muito importante, principalmente por ser um comércio de grande porte localizado em um ponto do Centro. Essa exposição acaba colaborando com a divulgação do nosso abrigo, já que a população muitas vezes desconhece o serviço que prestamos ao município. Além de trazer mais consciência sobre a adoção responsável, maus-tratos e abandono”, completa.

A rede também convidará os consumidores a doar para a causa, disponibilizando um local para arrecadação de rações e produtos pets em todas as suas lojas. “Decidimos criar essa corrente para levar bem-estar para os animais, ajudando e dando visibilidade para essas instituições que desenvolvem um trabalho lindo”, explica Jacqueline Tavares, gerente de marketing do Covabra Supermercados.

Minha Sorte é Animal

Entre 1º de julho e 03 de agosto, os consumidores que realizarem compras no Covabra Supermercados participarão da campanha “Minha Sorte é Animal”, que dá direito a participação em sorteios para concorrer a vales-compra de R$500. Ao todo, serão oito premiados em Pedreira. Os sorteios acontecerão nos dias 15, 22 e 29 de julho, e o último em 05 de agosto.

Para participar da campanha “Minha Sorte é Animal”, é necessário ser Cliente Bem-Estar, programa de fidelidade gratuito do Covabra, e se identificar no momento da compra. A cada 50 pontos em compras realizadas entre 1º de julho e 03 de agosto, o cliente ganha um cupom, sendo que R$ 1 equivale a um ponto. Produtos de marcas parceiras valem o dobro de pontos. A campanha é válida tanto para compras feitas nas lojas físicas quanto no e-commerce do Covabra Supermercados. O regulamento completo pode ser acessado no hotsite da campanha, que também conta com informações sobre o trabalho de todas as ONGs participantes e agenda de feiras nas demais cidades.

