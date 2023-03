Produtos inovadores facilitam o consumo de colágeno para saúde, beleza e bem-estar

Produtos desenvolvidos por especialista campineira e equipe são poderosos aliados da qualidade de vida

A especialista campineira, Leandra Moraes Daher, é apaixonada por pesquisa de produtos e insumos para a indústria química e de cosméticos. Há 20 anos, trabalha na área com um olhar global para além da beleza. O objetivo da sua empresa Vitale Inovação é garantir saúde e bem-estar de maneira simples e eficiente. Sua dedicação, de seu sócio, o administrador de empresas Paulo Daher Figueiredo e outros profissionais, resultou no lançamento da marca Good Drops. A Good Drops possui uma linha de suplementos alimentares que são verdadeiros aliados da qualidade de vida.

Inicialmente a empresa disponibilizou um colágeno completo, o Colágeno Complex Good Drops que tem colágeno tipo 1 na forma de peptídeos de colágeno, colágeno tipo 2 (40 mg), vitaminas e sais minerais nos sabores natural e limão. São produtos sem glúten e zero açúcar. O Colágeno Complex de limão tem adoçante natural stévia e aroma natural de limão. O Colágeno Complex é em pó e pode ser adicionado à água, suco, café, chás, leite, iogurtes e afins, facilitando o consumo. O diferencial não para por aí. Seu consumo regular é capaz de suprir quase que a totalidade das necessidades diárias de vitaminas e sais minerais, já que além dos peptídeos de colágeno hidrolisado tipo 1, também possui colágeno tipo 2, as vitaminas D3, K2, C, E, B5 e B7 (Biotina) e os minerais manganês, zinco e cobre.

“A sensação de bem-estar dura o dia todo. E apesar de seu poder revigorante, ele não dispensa ou substitui nenhuma das refeições diárias as quais as pessoas estão habituadas. Por ter sido desenvolvido a partir de frações menores da proteína do colágeno, o Complex Good Drops é mais bem aproveitado pelo nosso organismo, estimulando o nosso próprio corpo”, explica.

Como resultado, além de melhoras na pele, cabelos e unhas, a pesquisa mostra resultado positivo com relação às juntas e articulações. “Em 90 dias, as voluntárias que consumiram o Colágeno Complex Good Drops perceberam melhoras como firmeza na pele, elasticidade e melhora na aparência das rugas, além da sensação de melhora das articulações”, afirma. “Todos esses benefícios são observados porque o colágeno (peptídeos de colágeno) administrado por via oral é completamente absorvido pelo intestino, circula na corrente sanguínea e se acumula na pele. Por isso, fizemos um colágeno completo que é de fácil dissolução em água ou que pode ser dissolvido de maneira simples em bebidas do dia a dia”, explica.

A importância de suplementar o colágeno

Fundadora, CEO e CTO da Vitale Inovação, Leandra Moraes Daher, explica que a reposição do colágeno é necessária para a proteção e fortalecimento das articulações, melhorar a firmeza e elasticidade da pele, prevenir e retardar o aparecimento de rugas e linhas de expressão, o que resulta num envelhecimento saudável, aliado à beleza e bem-estar. Com o desgaste natural do organismo, a reposição deve ser feita através da alimentação saudável e suplementação alimentar. “Mas é importante lembrar que somente colágeno tipo 1 e 2 sozinhos não bastam. Eles têm que vir acompanhados de vitaminas e minerais para dotar o corpo com todos os ingredientes necessários para a absorção e o bom funcionamento do organismo, que é a vantagem dos colágenos oferecidos pela Good Drops. Recomendamos seguir as orientações de médicos e nutricionistas”, explica.

Avaliando o mercado e realizando estudos, lançou no final do ano passado o Colágeno tipo 2 Plus em cápsulas, desenvolvido com colágeno tipo 2 (40 mg), que auxilia na melhora da saúde dos ossos e articulações. O Colágeno tipo II Plus Good Drops, em conjunto com MSM (metilsulfonilmetano), um antioxidante que auxilia na saúde dos ossos, melhora os sintomas de osteoartrite, fadiga crônica, rosácea e auxilia no fortalecimento de unhas e cabelos. Além disso possui vitaminas C, K2 e D3 e sais minerais Zinco, Cobre, Manganês e Magnésio que melhoram a absorção e performance do produto.

A especialista

A especialista Leandra Moraes Daher é graduada em Química, possui MBA em Gerenciamento de Projetos, Mestrado em Engenharia Química na área de Nanotecnologia. É especialista em Desenvolvimento de Produtos Cosméticos e Estratégia de Inovação. Atuou como docente e orientadora de TCC do curso de Cosmetologia do Instituto Racine, docente da Associação Brasileira de Cosmetologia e é autora do artigo científico EFFECT Of WATER-IN-OIL NANOEMULSIONS FORMATION sobre Nanotecnologia em colaboração com o Laboratório Nacional de Luz Sincrotron, de Campinas. Ao longo de sua trajetória profissional, atuou como gerente de marketing de produtos global e em PD&I (Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação) de grandes empresas como Unilever e Natura.

