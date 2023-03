Bares e restaurantes criam mais de cento e cinquenta mil novos empregos em 2022

Salário médio no setor subiu acima da média geral do país, com ganho de 9,6%

O setor de bares e restaurantes no Brasil tem sido um importante indicador da recuperação econômica do país, embora ainda sofra efeitos da pandemia. De acordo com dados da PNAD Contínua do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o grupamento Alojamento e Alimentação (do qual bares e restaurantes representam cerca de 85% do total) criou 181 mil novos empregos em 2022, chegando a 5,34 milhões de trabalhadores – o maior número para o último trimestre desde 2019, quando foram registrados 5,75 milhões. Nos estabelecimentos do setor de alimentação fora do lar, portanto, foram mais de 150 mil novos empregos de saldo em 2022.

“O número de contratações pode ser ainda maior, uma vez que esses dados não refletem completamente as movimentações feitas durante a temporada de verão, que é tradicionalmente um período de grande demanda para o setor de bares e restaurantes”, diz Paulo Solmucci, presidente-executivo da Abrasel. “No entanto, apesar de mostrar resiliência, o setor sofre os efeitos da pandemia e da falta de um programa robusto de recuperação por parte do governo. Mais da metade dos estabelecimentos não consegue ainda trabalhar com lucro, o que é muito preocupante”, completa Solmucci.

Matheus Mason, presidente da Abrasel Regional Campinas, vê como positivo o número de novos empregos registrado ao longo de 2022. “Vem reforçar a importância do setor de alimentação fora do lar para a economia e na geração de vagas, desde o profissional capacitado até aqueles que buscam pelo primeiro emprego.” Ele lembra que as 20 cidades que formam a Região Metropolitana de Campinas (RMC) tiveram no ano passado 3.741 vagas com carteiras assinadas no setor de alimentação fora do lar.

Outro dado positivo é que o salário médio no setor subiu acima da média geral do país, com ganho de 9,6%, passando a R$1.820,00 (a média geral foi de 8,3%), índice acima da inflação no período. Este é outro indicador de recuperação no setor, já que as empresas estão oferecendo melhores condições para atrair e reter talentos.

