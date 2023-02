Carnaval registra movimento acima do esperado e queda de 16% no número de acidentes

Tradicional corrida de rua de Campinas irá se chamar Corrida da Lua Mandic – DoRa; Expectativa é reunir 6.000 pessoas na Praça Arautos da Paz

No dia 04 de março, acontece em Campinas mais uma edição da tradicional Corrida da Lua. O evento terá o patrocínio exclusivo da Faculdade São Leopoldo Mandic e apoiará o projeto DoRa, iniciativa da instituição voltada para o tratamento de pessoas com doenças raras. Denominada, excepcionalmente em 2023, como Corrida da Lua Mandic – DoRa, a prova terá largada às 20h na Praça Arautos da Paz, no Taquaral, onde também terminam os percursos de 10km (corrida) e 6km (corrida e caminhada).

“A parceria entre a São Leopoldo Mandic e a Corrida da Lua tem a missão de levantar fundos para o DoRa, Grupo de Estudo de Doenças Raras, da Faculdade. Composto por médicos e dentistas, o projeto visa fomentar a pesquisa científica sobre doenças órfãs, isto é, sem tratamento”, explica o Diretor de Pós-graduação e Pesquisa da Faculdade São Leopoldo Mandic, Marcelo Henrique Napimoga. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), atualmente existem de seis a oito mil doenças classificadas como raras no mundo, que não possuem tratamento.

Juntamente com Napimoga, o professor doutor da Faculdade São Leopoldo Mandic, Alessandro Rozim Zorzi, é responsável pela coordenação do DoRa. O profissional explica a origem do projeto e reforça o intuito da iniciativa. “ O DoRa surgiu com o objetivo de comemorar o Dia Internacional das Doenças Raras, que ocorre no dia 28 de fevereiro. Sendo assim, com o patrocínio da Corrida da Lua, que acontece perto da data comemorativa, a ideia é destinar 10% do valor arrecado com as inscrições para ajudar os nossos projetos, que envolvem ensino, pesquisa e assistência às pessoas com doenças raras”, destaca.

Com início na Praça Arautos da Paz, às 20h, próximo à passarela, no sentido do Ginásio de Esportes do Taquaral, o trajeto segue pela avenida Heitor Penteado até o portão 1, onde será feito o retorno, até chegar novamente ao ponto de largada. De acordo com os organizadores do evento, a expectativa é movimentar, entre participantes e munícipes, cerca de 6.000 pessoas.

“A Corrida da Lua é um evento de corrida e caminhada que surgiu em 1996 com o objetivo de resgatar as tradicionais edições noturnas da Corrida de São Silvestre, extintas desde 1989. O sucesso tem sido tão grande, que o evento se tornou uma verdadeira opção de entretenimento familiar. Muitas famílias comparecem à Corrida Lua, seja para disputar a prova ou mesmo para prestigiar os parentes participantes”, destaca um dos organizadores do evento, Paulo Rosa.

Para fazer parte, os interessados precisam ter idade mínima de 16 anos e devem se inscrever pelo site www.corridadalua.com.br até o dia 26 de fevereiro. Entre as modalidades oferecidas estão as corridas de 6km ou 10km e a caminhada de 6km. As vagas são limitadas e o encerramento do período de inscrições poderá ocorrer antes da data prevista, caso seja atingido o limite de participantes.

Nos dias 03 e 04 de março, serão entregues aos corredores os kits de participação em local a ser informado pela organização do evento. A retirada dos kits deverá ser agendada no ato da inscrição. Após o encerramento da prova, haverá a cerimônia de premiação para os corredores dos 10 km, feminino e masculino, com medalhas para os principais destaques em cada categoria.

