Procon de Amparo tem atendimento itinerante nesta semana

Procon de Amparo – O Procon de Amparo inicia nesta semana os atendimentos do Órgão de Defesa do Consumidor de forma descentralizada. Nesta primeira edição, a equipe volante levará os serviços prestados aos consumidores para os moradores da região do São Dimas e nos Distritos de Três Pontes e Arcadas.

“A ação visa com que os consumidores que residem em locais distantes da sede do Procon (que fica localizado no Paço Municipal) possam ter acesso aos serviços prestados pelo Órgão de Defesa do Consumidor. Os serviços oferecidos são os mesmos prestados no Procon fixo, como orientações, abertura de reclamações e desbloqueio da Nota Fiscal Paulista”, diz o diretor do Procon de Amparo.

LEIA TAMBÉM:

Na quinta-feira, 27, o atendimento será no Posto de Atendimento, na Rodoviária do São Dimas, situada na Rua Maria Roza Federicce, das 8h30 às 12 horas.

Na sexta-feira, 28, das 8h30 às 12 horas, o atendimento acontece na subprefeitura de Arcadas, na Rua José Jacobsen, e das 13 às 16h30, na subprefeitura de Três Pontes, na Avenida Anésio Guidi. Nos dias de atendimento itinerante, o atendimento no Paço Municipal continua normalmente.

Em Amparo, o Procon atende na Avenida Bernardino de Campos, 705, na Central de Atendimento ao Cidadão, das 8h às 16h, de segunda a sexta-feira. O telefone para mais informações é 19-3817-9328. O endereço online é o [email protected]

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui