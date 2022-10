Sede do maior campeonato de voleibol adaptado – Amparo será sede da maior competição de voleibol adaptado do Brasil, no mês de janeiro de 2023. Na manhã de terça-feira, 25, o prefeito Carlos Alberto Martins recebeu o presidente da Confederação Brasileira de Voleibol Adaptado (CBVA), Lucas Dimarco.

O encontro formalizou a realização da terceira edição do Campeonato Brasileiro da modalidade. Serão pelo menos 2 mil pessoas que estarão na Estância de Amparo, entre os dias 26 e 29 de janeiro.

“Será a maior edição da história. Os campeões garantem vaga para o Sul-Americano da modalidade. Pelo menos oito estados do Brasil terão representatividade”, diz Lucas Dimarco.

O secretário de Esporte e Juventude, Luciano Antonacci, o Tucão, diz que para as disputas, os ginásios do Centro Esportivo do Jardim Figueira, do Jardim Camandocaia, além do Floresta Atlético Clube serão sedes das disputas. “Em conjunto com o Desenvolvimento Econômico e com o Turismo, vamos buscar parcerias que ofereçam aos participantes totais condições para que disputem a competição e também desfrutem dos atrativos gastronômicos e hoteleiros da cidade, movimentando a economia dentro da Estância de Amparo”, finaliza o prefeito Carlos Alberto Martins.

Acompanharam a reunião o secretário de Desenvolvimento Econômico e Agronegócio, Paulo Fernandes e o vereador Edilson José Camilo – Dil.

Amparo é confirmada como sede do maior campeonato de voleibol adaptado do Brasil

