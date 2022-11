Primeiro dia do Enem tem participação de mais de 2,4 milhões de alunos

A busca para se manter eternamente jovem é quase incansável. Mas será que existe alguma técnica revolucionária capaz de fazer com que uma pessoa tenha o rosto com a pele de anos atrás? Se depender do Dr. Fernando Macedo, um dos maiores especialistas em tratamento dermatológico a laser do País, esse milagre já existe e chama-se Y´PILL.

Antes de explicar sobre o protocolo é preciso entender como funciona o processo de envelhecimento da pele. Normalmente, acontece a partir dos 25 anos, quando a produção de colágeno, fibras elásticas e ácido hialurônico passa a ser um pouco menor do que o consumo dessas proteínas de sustentação da pele, que dão firmeza, turgor, beleza e elasticidade.

Do ponto de vista tecnológico, todos os anos surgem novas promessas, cremes, tecnologias que prometem atenuar ou estagnar os efeitos do tempo.

Segundo o Dr. Fernando, os processos mais modernos obtêm a produção de colágeno, fibras elásticas e ácido hialurônico a partir de um estímulo com energia, seja ela a da luz do laser ou de luzes que não são lasers, como as provenientes de energia elétrica ou de ultrassom microfocado. “Esses procedimentos geram um dano controlado e programado na derme, fazendo com que as células entendam que é necessário fazer uma reversão dessa ‘agressão’, e assim elas acabam produzindo mais proteínas estruturais, principalmente colágeno e fibras elásticas”, explica o especialista, que é sócio da Human Clinic, uma das mais renomadas clínicas de dermatologia e estética do Brasil.

Se antes não existiam tais recursos, atualmente eles estão mais acessíveis. E essas tecnologias permitem fazer o processo de produção de colágeno e fibras elásticas de uma maneira tão intensa e tão extensa, que não tratam apenas partes fracionadas, mas sim a totalidade da pele, ou seja, o “sanduíche” inteiro: epiderme, junção da epiderme com a derme, derme superficial, derme média, derme profunda e gordura. “Com esses estímulos, há uma melhora gradativa na produção de proteínas de sustentação. E o processo contínuo de estímulos oferece uma melhora à condição da pele dos pacientes e eles ficam mais jovens em vez de envelhecer com o tempo, como aconteceria naturalmente”, assinala o dermatologista.

É assim que nasceu o Y´PILL, a nova “pílula da juventude” descoberta pelo Dr. Fernando e disponível na Human Clinic. Como ele mesmo descreve, o Y´PILL surgiu da observação clínica. “As pacientes que chegavam na clínica e queriam fazer com regularidade os procedimentos mais efetivos, pararam de envelhecer”, narra.

O diferencial deste protocolo é a combinação de tecnologias e, principalmente, as técnicas que o Dr. Fernando foi desenvolvendo para cada aparelho usado nos procedimentos. Além disso, ele trata as estruturas profundas de ancoragem da pele, o que antes não se conseguia. “Atinge-se a junção da pele aos tendões musculares e à fáscia (tecidos fibrosos com colágeno e fibras elásticas), que conectam a pele aos músculos ou ao osso. A retração dessas substâncias profundas em áreas específicas de ancoragem faz com que esse encurtamento produza um efeito lifting (que dá a sensação de pele mais firme e jovem), principalmente na face e no pescoço. Este efeito é percebido de forma imediata, o que é uma das coisas mais interessantes do Y´PILL”, enfatiza o especialista.

Avaliação personalizada

O Dr. Fernando Macedo pontua que, em uma primeira avaliação do paciente, percebe-se se ele tem alguma necessidade específica que o incomode. Podem ser manchas, acne, cicatrizes ou rugas muito profundas. Após esta avaliação, é sugerido uma sequência de tratamentos do protocolo do Y´PILL e, eventualmente, algum procedimento extra para endereçar uma queixa específica do paciente. Geralmente, o Dr. Fernando faz uma programação anual individualizada, que pode englobar de 3 a 5 procedimentos.

“Os procedimentos tecnológicos do Y´PILL incluem o laser Fotona como base da maioria dos tratamentos combinado com outras tecnologias, como o ultrassom microfocado do Liftera, a radiofrequência microagulhada do Morpheus, os lasers de picosegundos do Starwalker ou Picolo e outros. O Fotona é a base dos tratamentos porque a combinação de lasers nele é a mais completa que existe”, detalha o dermatologista.

Além disso, são associados às tecnologias os chamados bioestimuladores, novos biorremodeladores, substâncias injetáveis que fazem as células aumentarem a produção de colágeno e fibras elásticas e que potencializam o efeito do laser. “Atualmente, os mais conhecidos são: o Profhilo, que é uma mistura de ácidos hialurônicos; o Radiesse, que é uma substância chamada hidroxiapatita de cálcio; o ácido polilático, também conhecido como Sculptra; ou o Elleva”, salienta o médico.

Essas substâncias podem ser usadas em algumas das sessões de tecnologias. “Normalmente, nós sugerimos uma ou duas sessões de bioestimuladores associadas

com uma ou duas tecnologias ao longo do ano. Não precisam ser feitas em todas as sessões”, sinaliza o especialista.

Outra técnica utilizada no Y Pill é o “drug delivery”. Trata-se da infusão ou permeação de ativos estéreis na superfície da pele logo após os procedimentos com lasers. Estas substâncias irão se aproveitar dos canais abertos na pele pela tecnologia recém realizada e facilmente atingirem a derme. Desta forma irão potencializar o efeito de rejuvenescimento ou clareamento da mesma.

Por último, é recomendado um tratamento específico de skincare, utilizando cremes e filtros solares com características adequadas para cada paciente, para ajudar no tratamento de remodelação da pele e na manutenção desses resultados ao longo do tempo.

Técnica 100% brasileira

A novidade já está sendo divulgada em eventos e congressos. Os novos protocolos já foram divulgados na conferência internacional on-line Radla 2022, realizada em maio, no Chile, e no Conecta 2022 (congresso de usuários das tecnologias Liftera e Futera), que aconteceu em São Paulo, em outubro deste ano. Em novembro, serão demonstrados, de forma inédita, os estudos iniciais da associação do biorremodelador Prophilo com o laser Fotona em um congresso latino-americano (IBSA LATAM DAY), em Buenos Aires, Argentina e ainda em novembro apresentados no Fotona Day, em São Paulo. Todas estas tecnologias citadas fazem parte do protocolo Y´PILL.

Segundo o Dr. Fernando, o próximo passo é fazer uma certificação científica para demonstrar o efeito que estas tecnologias, técnicas e substâncias podem ter quando usadas de forma programada e associadas no rejuvenescimento da pele. “Queremos mostrar para a comunidade científica nacional e internacional que já podemos parar de envelhecer a pele ou até rejuvenesce-la, mesmo com o passar dos anos”, referencia o médico.

Sobre a Human Clinic

Fundada em 2017 pelos Doutores Ivan Rollemberg e Fernando Macedo. Dr Fernando é um dos maiores experts em procedimentos a laser e tecnologias do País, com atuação em de 20 anos de estudos sobre o tema. Dr Ivan é considerado um dos mais jovens talentos da dermatologia Brasileira e conhecido como o “Mago da Beleza” por atender dezenas de celebridades nacionais. A Human Clinic oferece o que existe de mais moderno e atual no mercado de beleza, disponibilizando programas, protocolos e soluções personalizadas nas áreas de dermatologia, cosmiatria facial e corporal, emagrecimento, além de soluções clínicas e cirúrgicas. Com três unidades em São Paulo, a

Human Clinic conta com mais de 30 médicos, referências em áreas como cirurgia plástica, gastroenterologia, ginecologia e harmonização íntima, nutrologia, tricologia (saúde capilar), além do núcleo de educação e pesquisa em estética médica e tratamentos corporais.

www.humanclinic.com.br

