Black Friday – Crescem as buscas por celulares, TVs e aparelhos de ar-condicionado

Estrelas da Black Friday, os eletroeletrônicos registram aumento nas buscas realizadas pelos consumidores na segunda semana de novembro, aponta Radar Simplex

Campeões de vendas na Black Friday, os eletroeletrônicos registraram aumento expressivo nas buscas realizadas pelos consumidores na segunda semana de novembro, em relação à semana anterior. Celulares, TVs e aparelhos de ar-condicionado se destacaram nesse movimento. Dados do Radar Simplex, edição especial Black Friday, indicam que as buscas por celulares cresceram 17%, as de TVs aumentaram 8% e as buscas por aparelhos de ar-condicionado registraram o expressivo aumento de 61%. Particularmente entre os celulares, as buscas cresceram, em geral, desde os modelos mais caros e sofisticados até os mais simples e baratos. As marcas mais procuradas são iPhone, Samsung, Motorola, Xiaomi e o popular Blu, com aparelhos na faixa dos R$ 300,00.

As buscas por consoles de videogames também subiram na segunda semana de novembro, fazendo com que esse item entrasse na relação dos dez mais buscados no período. Outros eletroeletrônicos, como geladeiras e air fryers, mantiveram índices de buscas semelhantes ao da primeira semana do mês, menos as máquinas de lavar roupas, que perderam posições e saíram da lista dos mais procurados. (veja relação no final da reportagem).

Para o CEO e sócio fundador da Simplex, João Lee, com a aproximação da Black Friday, a tendência é a de que os eletrônicos, que historicamente são os itens que mais despertam o interesse do consumidor nesse evento de vendas, continuem registrando aumento nas buscas. “Essa tendência de crescimento das buscas por eletroeletrônicos deve se manter agora até a Black Friday, mas vemos que outros produtos também disputam esse espaço, como tênis e decorações”, analisa. No caso específico das TVs, a proximidade do início da Copa do Mundo da FIFA, que começa dia 20 de novembro, seguramente é um fator motivador. “Como o Brasil estreia na Copa no dia 24, possivelmente o interesse pelo produto deve se manter até a Black Friday”, prevê Lee.

O CEO da Simplex destaca também que alguns produtos que estavam entre os dez mais procurados na semana passada, ainda se mantêm bem-posicionados, na lista dos 15 mais buscados, como livros e sofás. A surpresa da semana foram as fraldas, que ingressaram na relação dos produtos de maior interesse do consumidor. “Sinal de que nem só de eletroeletrônicos vive a Black Friday. O consumidor tem interesse em todo tipo de promoção e os e-commerces precisam estar atentos a essas oportunidades de venda”, pontua Lee.

O Radar Simplex, edição especial Black Friday, é um levantamento que monitora semanalmente as buscas realizadas por consumidores nos maiores e-commerces com operação no Brasil.

Atenção às landing pages

O CEO da Simplex alerta que os e-commerces, que já incluíram em suas landing pages palavras e termos relativos à Black Friday, devem agora evitar fazer grandes alterações nessas páginas. Isso porque expressivas mudanças no conteúdo podem levar os sites de buscas a considerar que se trata de uma nova página, e ela perder a posição no ranqueamento, algo que pode repercutir muito negativamente em todo esforço de vendas do período. “Não há problemas em fazer pequenos ajustes como preço ou prazo de entrega, mas mudanças mais expressivas nas landing pages e nos títulos podem provocar a perda do ranqueamento. É preciso estar atento a isso”, avisa.

Relação comparativa com os dez itens mais buscados nas duas primeiras semanas de novembro pelos consumidores. Fonte: Radar Simplex.

1ª semana

Celulares

Notebooks

Geladeiras

Air Fryers

Tênis (calçado)

TVs

Decorações

Sofás

Máquinas de lavar roupa

Livros

2ª semana

Celulares

Notebooks

Geladeiras

Tênis (calçado)

Air Fryers

TVs

Decorações

Aparelhos de ar-condicionado

Console de videogames

Fraldas

