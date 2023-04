Prefeitura de Morungaba recebe veículo O km para Departamento de Serviços Públicos

Após tentativa de ataque, profissionais passam por treinamento

A Prefeitura da Estância Climática de Morungaba reuniu os professores e funcionários da rede municipal de ensino para participarem de um treinamento de segurança nas escolas. A ação foi promovida devido à tentativa de ataque aos alunos da EMEF Prof. Irineu Tobias, na quarta-feira, 12, que deixou três feridos.

Os policiais militares Villas Boas e Pierre recomendaram diversas ações para a segurança nas escolas, que envolve observação de atitudes dos alunos, solicitação da participação dos pais mais distantes da vida escolar do filho e compartilhamento de fake News nas redes sociais, por exemplo.

Outro ponto abordado durante o treinamento foi como se comportar em uma situação como a que ocorreu na tentativa de ataque nesta semana, onde o jovem entrou na escola com uma faca. Os PMs falaram sobre a defesa estratégica que os profissionais da escola podem adotar para proteger as crianças, de forma que seja levada em conta a planta da escola, o número de salas, as saídas de emergência.

LEIA TAMBÉM:

“Usar estrategicamente uma sala para resguardar os alunos pode ser uma alternativa. Temos de estar atentos para utilizar os meios que já existem para se defender e não usar meios como faca, arma de choque, gás pimenta. Não devemos criar violência para combater a violência e sim usar a inteligência e os recursos disponíveis para combater este tipo de crime”, diz o PM Villas Boas.

Participaram do evento mais de 300 profissionais da educação, entre professores, funcionários administrativos, coordenadores, diretores e gestores, além do vice-prefeito Luis Fernando Miguel, dos vereadores Ramon Moraes e Rogério Fanchim, e do assessor de gabinete Paulo Marine.

Medidas em andamento

Após a tentativa de ataque as aulas na rede municipal de ensino foram suspensas pelo resto da semana – retorno ocorre nesta segunda-feira, 17 – e, além do treinamento, a Prefeitura de Morungaba está tomando diversas medidas para prevenir e coibir qualquer ato de violência dentro das escolas. A prefeitura está convocando os guardas patrimoniais classificados no concurso público que já começarão a atender as escolas municipais.

Também foi aprovado por unanimidade o Projeto de Lei Complementar nº 4/2023, de autoria do Poder Executivo Municipal, que cria 20 vagas de guardas patrimoniais no quadro permanente da prefeitura. O projeto já estava em trâmite antes mesmo do ocorrido na terça, 12. Os guardas patrimoniais serão exclusivamente disponibilizados para a ronda e segurança nas escolas.

O prefeito, Marco Antonio de Oliveira, informou que serão colocados mais seis policiais contratados pela Prefeitura por meio do convênio da Atividade Delegada exclusivamente para policiamento ostensivo e ronda escolar. Ao todo serão 10 PMs, da Atividade Delegada, além dos 4 PMs do efetivo local que fazem a ronda.

Também já estão em andamento as aquisições de equipamentos para o sistema de monitoramento por câmeras e alarmes para as unidades escolares a fim de coibir a criminalidade, além da iluminação por LED em oito bairros da cidade.

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui