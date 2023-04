Guarani FC renova contrato com a comissão técnica de Morungaba para gestão e administração das categorias de base

Na foto: Ricardo Moisés, Renato Pé Mucho, Julio do Vadu, André Marconato (presisente), Gustavo Rosolen e Marcio Giovanélli

Na tarde desta segunda feira, 24, no Estádio Brinco de Ouro em Campinas, o atual presidente do Guarani Futebol Clube, André Marconatto, o ex-presidente e agora CEO, Ricardo Moisés, e o vice-presidente, Gustavo Rosolen, receberam os responsáveis pela gestão e administração das categorias de base sub 10, sub 11, sub 12, sub 13 e sub 14 do bugre que realizam seus treinamentos em Morungaba, os professores Julio do Vadu e Márcio Giovanélli, juntamente com o coordenador técnico Renato Frederico (Pé Mucho).

É importante registrar que as categorias de base do Guarani F C ( sub 10, 11, 12, 13 e 14 ) estão sendo administradas pela comissão técnica morungabense desde fevereiro de 2018, ou seja, há mais de cinco anos e agora com a confiança e o apoio da nova diretoria, certamente os trabalhos irão evoluir ainda mais na estância climática e em toda região.

Durante a reunião, o trabalho de continuidade realizado no últimos anos em Morungaba foi muito elogiado pela nova diretoria bugrina devido à seriedade, transparência e profissionalismo como é conduzido por meio de uma comissão técnica de alto nível, com resultados expressivos dentro e fora dos gramados, prova disso, é a quantidade de títulos regionais, estaduais e interestaduais conquistados pela base alviverde e o principal, a quantidade de atletas encaminhados para Campinas.

Em 2023, por exemplo, o Guarani FC contará com aproximadamente 60 jovens talentos que foram formados na base de Morungaba e que estarão representando o bugre da equipe profissional com Rafael Freitas e também nas categorias sub 20, no sub 17, no sub 15. Lembrando que a partir de 21 de maio tem início o Campeonato Paulista das categorias sub 11 e sub 13.

A comissão técnica da base morungabense é composta por 10 integrantes e da seguinte forma, Diretor: Gustavo Rosolen, coordenador técnico: Renato Frederico (Pé Murcho), coordenador geral e técnico sub 14: Julio do Vadú, técnico sub 13: Kauê Galhardo, técnico sub 12: William da Silva, técnico sub 11 e sub 10: Leomar Rodrigues, preparador físico: Márcio Giovanélli, preparador de goleiros: Leandro Santos, logística: João Pedro Giovanélli e o estagiário Robert Santos.

“Primeiramente digo que é uma honra e um privilégio estar aqui e em nome da nossa comissão técnica, dos nossos colaboradores, atletas e seus familiares”, diz o profº Julio. “Só tenho a agradecer mais esse voto de confiança da atual diretoria, pois não é fácil se manter a frente das categorias de base de um clube campeão brasileiro por tantos anos, porém tenho certeza que iremos retribuir da melhor maneira possível, com muito empenho e muita dedicação, mantendo a tradição bugrina na captação e revelação de novos atletas, ficando a certeza que o trabalho de continuidade sempre dará bons frutos ao clube”.

