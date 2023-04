Prefeitura de Morungaba lança Plano Municipal de Combate às Drogas

Atividades ocorrem de 03 a 12 de abril

De 03 a 12 de abril, a programação da Semana da Inclusão de Morungaba traz uma série de atividades relacionadas ao tema envolvendo alunos, professores, profissionais da área da Saúde, familiares de alunos e público em geral. As atividades serão realizadas pela Prefeitura, por meio do Departamento de Educação, que organiza o evento, o Departamento de Saúde e o Departamento de Ação e Inclusão Social.

As equipes escolares já iniciam as atividades nesta segunda-feira, 03, com exposições de cartazes, redações e filmes sobre inclusão em todas as unidades da rede municipal de ensino.

Ainda neste dia, o Teatro Municipal Fioravante Frare fica aberto ao público para receber a apresentação dos profissionais do Núcleo de Atendimento Pedagógico (NAP), às 18h30; a palestra “A relação professores e alunos”, com a psicóloga Patrícia Rossetti, às 19h, e a Roda de Conversa com os pais de alunos da Rede Municipal, às 20h.

De 03 a 12 de abril, serão promovidas as visitas dos alunos da Apae às escolas municipais. E na quarta-feira, 05, às 19h, haverá a premiação das redações dos alunos da rede sobre o tema Inclusão seguida de uma apresentação dos alunos dos projetos sociais do CRAS, no Teatro Municipal Fioravante Frare. O evento é aberto ao público.

“A inclusão é um tema que deve ser trabalhado na prática constantemente de modo que traga entendimento e empatia. A Semana da Inclusão deste ano, além de atividades sobre o tema, também vai fazer com que os alunos da rede municipal recebam os alunos da Apae em atividades de integração com a proposta de trabalhar a igualdade e o respeito às diferenças”, explica a diretora do Departamento de Educação, Leninha Spiguel Polizello.

