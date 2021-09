Prefeitura de Morungaba e Senai preparam parceria para gestão de projetos de engenharia

A Prefeitura de Morungaba, por meio do Departamento de Ação e Inclusão Social, abriu inscrições para as atividades dos projetos sociais Capoeira, Karatê e Teatro, no Centro de Referência da Assistência Social (Cras). As atividades são destinadas a crianças e adolescentes entre 6 a 17 anos disponíveis e devido à pandemia da Covid-19, as turmas serão reduzidas com vagas limitadas. Os participantes serão chamados por ordem de inscrição. As atividades tem início no próximo dia 15 de setembro.

Os interessados devem se inscrever no Cras, das 8h às 12h e das 13h às 17h e levar RG e CPF do responsável, comprovante de endereço, a inscrição no Cadastro Único e o Comprovante de Vacinação Covid-19, para os alunos que já estiverem na faixa etária do Plano de Imunização.

O Cras fica na Rua Geraldo Guerreiro Torres, nº100 – Brumado. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones 4014-4703 ou 4014-4704.