Prefeitura de Morungaba disponibiliza espaço para moradores de rua devido às baixas temperaturas

Devido à onda de frio dessa semana, a Prefeitura da Estância Climática de Morungaba preparou, nesta terça-feira, 17, um espaço com colchões, cobertores e roupas no Ginásio Municipal de Esportes. Segundo levantamento da equipe do Departamento de Ação e Inclusão Social, atualmente não há pessoas em situação de rua no município, mas o espaço está preparado caso haja alguma emergência.

Os guardas patrimoniais que realizam a ronda pelos bairros também estão orientados em como proceder caso haja necessidade de encaminhar alguém para o “abrigo provisório”.

A ação é realizada pelas equipes do Departamento de Ação e Inclusão Social e do Fundo Social de Solidariedade, com o apoio da Segurança Pública e do Departamento de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer que cedeu o espaço do ginásio.