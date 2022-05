Praça dos Italianos recebe centenas de crianças em evento de abertura da Semana do Brincar

A Prefeitura de Morungaba, por meio do Departamento de Educação, está promovendo a Semana Mundial do Brincar 2022, entre os dias 21 e 29 de maio.

Neste domingo, 22, as crianças de Morungaba se divertiram gratuitamente no “Espaço de Brincar”, montado especialmente para elas com brinquedos infláveis, pipoca, algodão doce, apresentações e oficinas de brincadeiras, na Praça dos Italianos.

Ao longo da semana, as equipes das escolas e creches da rede municipal realizarão atividades e brincadeiras nas próprias unidades, envolvendo inclusive os familiares. Durante este período os visitadores do Programa Criança Feliz também promoverão atividades a fim de incentivar o brincar da criança com o seu cuidador.

Neste ano, o tema proposto pela Aliança pela Infância é “Confiança”, ressaltando que a Semana Mundial do Brincar é uma campanha para a sensibilização da sociedade sobre a importância do brincar na infância.

Todos os anos, acontece em torno da data de 28 de maio, consolidada em 1998 como o Dia Internacional do Brincar.

Durante a Semana Mundial do Brincar, a proposta é que qualquer pessoa, coletivo ou organização possa criar e colocar em prática – com autonomia e de acordo com seus interesses, recursos e tipos de públicos – atividades em prol do brincar que envolvam crianças, familiares e educadores.

“Brincar é essencial para o desenvolvimento da criança para seu crescimento saudável e seguro. E não é só a escola que deve ter esta visão, mas também os pais, pois brincando a criança aprende a se relacionar com o mundo, com sua volta cria e consigo mesma”, explica a diretora de Educação Leninha Spiguel Polizello.

Segundo ela durante as atividades serão propostas brincadeiras como amarelinha, pular corda, corrida da colher, bambolê, dobradura, confecção de pipa sem vareta, desenho, pintura no rosto e entre outros.

Em Morungaba, a organização das atividades da Semana do Brincar é do Comitê Municipal pela Primeira Infância, a realização é da prefeitura por meio do Departamento de Educação, com o apoio do Departamento de Ação e Inclusão Social e do Departamento de Saúde.