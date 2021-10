Prefeitura de Artur Nogueira comemora Dia das Crianças com brincadeiras e cardápio especial em escolas

Atividades tem início a partir de quarta-feira, 13, e se estendem até o fim do mês

Outubro é a época ideal para homenagear as crianças. Por isso, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Educação irá realizar, durante todo o mês de outubro, atividades lúdicas e divertidas para comemorar o Dia das Crianças.

Ao longo do mês, serão realizadas ações de inclusão e entretenimento como gincana, circuito de brincadeiras, cinema com pipoca, bingo, show de talentos, confecção de brinquedos, entre outros. “Todas essas atividades que estamos planejando serão aplicadas em todas as escolas municipais e vamos fazer um mês diferente nas escolas. Queremos oferecer o melhor para essa fase tão importante da vida”, destacou a secretária de Educação, Débora Sacilotto.

Cardápio do mês

Além das brincadeiras recreativas, os pequeninos irão usufruir de um cardápio diferenciado elaborado pelas nutricionistas que atuam no departamento de Nutrição Escolar. A partir de quarta-feira (13), no início da Semana da Criança até o final de outubro, serão servidos itens como galinhão (pão, frango desfiado e temperado, milho e ervilha); amendoim torrado com chocolate; sucos; cachorro-quente; pipoca; salada de frutas (abacaxi, banana, maçã, mamão e laranja); bolo de cenoura (para creches e EMEIs); strogonoff de frango com batata palha e cuscuz de frango com legumes.

Medidas de segurança

A Secretaria de Educação ressalta que todas as escolas irão cumprir os protocolos de prevenção contra a Covid-19. Para isso, os professores e diretores irão realizar todas as atividades em formato lúdico seguindo todos os cuidados de prevenção como máscara, álcool em gel e distanciamento social a fim de que não haja o contágio do vírus.