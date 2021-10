Prefeitura de Artur Nogueira promove roda de conversa sobre Outubro Rosa

Encontro acontece no dia 18 de outubro, às 19h, e será transmitido pelo Instagram da Prefeitura

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social e da Coordenadoria de Apoio e Direitos da Mulher, realizará uma roda de conversa virtual para debater sobre o Outubro Rosa – mês de conscientização e prevenção ao câncer de mama. O encontro acontece no dia 18 de outubro, às 19h, e será transmitido pelo Instagram oficial da Prefeitura (@prefarturnogueira).

A roda de conversa contará com a presença da médica Monalisa Peralta, com título de Residência Médica no curso de Ginecologia e Obstetrícia pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro; com a psicóloga Michelly Coutinho, que já atuou como voluntária do projeto Liga Solidária; e com a coordenadora de Apoio e Direitos da Mulher Maiara Cristina Camargo Kzam.

O encontro ainda terá como participante a moradora Fernanda Capitanio, que há alguns anos foi diagnosticada com câncer de mama. No bate-papo virtual, ela contará como foi descobrir a doença, e ainda revelará os principais sintomas, e os processos pelos quais foi submetida até ser curada e finalmente vencer o câncer.

“É preciso que todas as mulheres nogueirenses estejam atentas, pois o ato de cuidar de si e de se prevenir deve ser diário. O apoio à campanha Outubro Rosa representa a certeza de que estamos empenhados em conscientizar pessoas. Afinal, a conscientização é sempre o melhor caminho”, pontua a coordenadora Maiara Kzam.

Prevenção

Para o secretário Amarildo Boer, iniciativas como essa ascendem o alerta de que mulheres – em especial aquelas acima dos 40 anos – precisam fazer o exame de mamografia, mesmo que não tenham suspeita da doença. “A mamografia é um exame que, por ser considerado preventivo, muitas mulheres deixam de fazer, e só procuram quando apresentam os primeiros sintomas. É importante que todas entendam que nem sempre os sintomas irão aparecer na fase inicial da doença, e que a mamografia – quando feita anualmente – possibilita o diagnóstico precoce”, ressaltou Boer.

Ele lembra que, em Artur Nogueira, dezenas de mulheres estão sendo convocadas desde o dia 27 de setembro para realizar o exame. A iniciativa da secretaria de Saúde tem beneficiado mulheres que aguardam pela mamografia há anos.

Outubro Rosa

De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (INCA), o Outubro Rosa é um movimento internacional de conscientização para o controle do câncer de mama, e foi criado no início da década de 1990 pela Fundação Susan G. Komen for the Cure. A data é celebrada anualmente, com o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização sobre a doença; proporcionar maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir para a redução da mortalidade.