Prefeitura de Artur Nogueira apoia gincana ecológica e mutirão de limpeza

Ação educativa e sustentável acontece no domingo (10), no bairro São João dos Pinheiros

Artur Nogueira sedia, no próximo domingo, 10, uma Gincana Ecológica e Mutirão de Limpeza em prol do “Tanque do Zico”, no bairro São João dos Pinheiros (Casinhas). A ação é uma parceria entre a Prefeitura, a Associação de Moradores do Residencial Nosso Sonho, Associação de Empreendedores (Aecran), Empresa Priori e a Caixa Econômica Federal.

As atividades serão iniciadas em uma Praça Verde, em frente à Escola Estadual João Batista Gazzola, localizada na Rua Antônio Sia, no Jardim Carolina. A gincana percorrerá todo o bairro São João dos Pinheiros, com concentrações na praça ao lado da Escola Municipal Osni José de Souza.

Ao final do mutirão de limpeza, o evento público proporcionará diversas atividades sociais, culturais e serviços de sustentabilidade ambiental aos munícipes da localidade. Dentre elas estão recreação para crianças, diálogos e palestras, ação solidária – brindes, distribuição de mudas, além de barracas de alimentação.

“Um dos maiores objetivos da Gincana Ecológica é resguardar o Tanque do Zinco, um espaço de área verde que no passado já foi utilizado como área de lazer no município. A ideia é retirar lixos das vias que, com a chuva, acabam indo parar no Tanque”, explicou a secretária de Meio Ambiente, Tamiris Artuzi.

No dia, haverá distribuição de luvas, sacos de lixo e outras ferramentas para os participantes. A organização pede para que todos vistam-se adequadamente, com roupas e calçados confortáveis.

O prefeito Lucas Sia enaltece a iniciativa e a importância de atividades que promovam educação ambiental e, ao mesmo tempo, engajem sociedade civil e poder público. “É louvável quando a população veste a camisa e contribui para o desenvolvimento do município. Parabéns aos idealizadores desse lindo projeto”, disse.

Representarão o Poder Público as secretarias de Meio Ambiente, Obras e Serviços, de Educação, e de Assistência Social.

TANQUE DO ZICO

No local, chamado de Tanque do Zico, há uma nascente que deságua no Ribeirão Boa Vista, conhecido popularmente como Poquinha. A fonte é uma das captações da Estação de Tratamento de Água (ETA) 3, em Artur Nogueira.