Com investimento de meio milhão de reais, Artur Nogueira recebe 8 carros para Saúde

Ex-secretária estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Célia Leão, foi recebida pelo prefeito Lucas Sia

Artur Nogueira foi contemplada com uma van adaptada para o transporte de pacientes do município e um playground acessível às pessoas com deficiência. Os benefícios foram possíveis através de articulação da ex-secretária estadual dos Direito à Pessoa com Deficiência, Célia Leão.

Todos os equipamentos serão entregues pela Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência e fazem parte do Programa “Cidade Acessível”, criado na gestão de Célia Leão e que se tornou o maior investimento em equipamentos de acessibilidade da história do Estado. O intuito é torná-los uma ferramenta de reabilitação e inclusão social dessas pessoas para a sociedade.

Assim, em poucos dias, a cidade será contemplada com um carrossel adaptado gira-gira 4 lugares, balanço adaptado simples para cadeirante e, balanço vai e vem adaptado em nível. Além disso, os pacientes nogueirenses terão um veículo zero km com capacidade para 1 motorista e 9 passageiros, sendo 3 cadeirantes.

O prefeito Lucas Sia recebeu nesta quarta-feira, 29, a também ex-deputada estadual Célia Leão e agradeceu. “Ficamos muito contentes em ter a Célia como nossa parceira e amiga do município. Através do Programa ‘Cidade Acessível’ receberemos esses aparelhamentos e um veículo novo que permitirão acessibilidade a quem necessita em Artur Nogueira. Um investimento para a saúde e bem-estar”, pontuou o chefe do Poder Executivo.