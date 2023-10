Prefeitura de Amparo adota o Programa “Prefeitura Sem Papel” em busca de uma gestão mais eficiente e sustentável

A Prefeitura de Amparo anuncia a adoção do Programa “Prefeitura Sem Papel”, uma iniciativa voltada para modernizar a gestão pública e promover a redução do uso de papel nas atividades administrativas.

Com o objetivo de tornar os serviços municipais mais rápidos, eficientes e amigáveis ao meio ambiente, a prefeitura está implementando uma série de medidas que visam digitalizar processos, documentos e comunicações internas. A transição para um ambiente digital permitirá maior agilidade nas solicitações e trâmites burocráticos, além de reduzir significativamente a utilização de papel e de recursos naturais.

Por meio do programa, os cidadãos serão beneficiados com serviços online mais acessíveis e simplificados, que possibilita o acesso e acompanhamento de processos, documentos, requerimentos, agendamentos e outros serviços diretamente pela internet ou via celular, sem a necessidade de deslocamento até a Prefeitura. Isso significa menos tempo em filas e mais comodidade para os munícipes.

LEIA TAMBÉM:

A implantação do Programa “Prefeitura Sem Papel” reforça o compromisso da administração municipal em utilizar a tecnologia para melhorar a prestação de serviços aos cidadãos, trazendo mais eficiência, transparência e sustentabilidade para a gestão pública.

Para mais informações sobre o programa e os serviços disponíveis, os cidadãos poderão acessar o site oficial da prefeitura em www.amparo.sp.gov.br a partir do dia 06/11/2023.

Atualização Cadastral

Como parte deste processo de modernização no atendimento da Prefeitura, entre os dias 13/11/2023 e 30/12/2023, será disponibilizada no site oficial, bem como em todos os canais de atendimento atualmente disponíveis aos cidadãos, uma atualização cadastral de todos os interessados em obter os benefícios que o Programa Prefeitura Sem Papel oferece.

“A atualização do cadastro do cidadão é um passo importante para todos os que desejam obter os benefícios que o programa oferece, e são muitos os benefícios possíveis”, comenta Paulo Fernandes, Secretário de Planejamento da Prefeitura.

Com a inclusão do novo sistema, os cidadãos terão alguns benefícios e poderão solicitar serviços como, por exemplo: IPTU Digital, prontuário eletrônico de saúde, boletim escolar dos filhos, solicitação de serviços de poda, tapa-buraco, troca de lâmpadas, agendamento de atendimento nos postos de saúde, Boletim de Ocorrência Digital, Cartão Cidadão, entre outros.

A Prefeitura almeja concluir o processo de transição a partir do início do ano de 2024 e conta com a adesão dos munícipes no processo de atualização cadastral.

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui