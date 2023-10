Pinacoteca Municipal conta com duas exposições até o fim do mês

Nesta quinta-feira, 12, é Dia das Crianças e a movimentação do comércio aumenta com as compras para a data.

O Procon de Amparo orienta que na escolha e na compra do brinquedo, deve ser observado se o produto é adequado a quem se destina (faixa etária) e se é certificado pelo Inmetro, pois indica que foi fabricado e comercializado de acordo com normas técnicas que visam garantir a segurança.

Confira outras recomendações do Procon

– Após a definição do produto que será adquirido, observar suas características e, sempre que possível, o código de referência do fabricante, para ter certeza de que o produto que está na oferta é exatamente o que pretende comprar;

– Realizar uma pesquisa dos preços levando em consideração a forma de pagamento pretendida, porque dependendo da modalidade (boleto, cartão de crédito, cartão da loja e pix) o valor pode variar em decorrência de descontos ou juros no parcelamento. Também é importante considerar o valor que será cobrado pelo frete;

– Verificar se o site apresenta informações adequadas, claras e em língua portuguesa as características, qualidades, quantidade, origem, composição, preço e garantia do brinquedo;

– Observar a política de troca. Importante ressaltar que nas compras via internet o consumidor tem o direito de se arrepender e cancelar a compra em até sete dias após a aquisição ou após o recebimento do produto;

– Antes da finalização da compra e de fornecer qualquer dado pessoal, verificar se o site é seguro, observando se na barra de endereço há um símbolo no formato de “cadeado”, dentre outras indicações, e se o site informa o CNPJ, endereço físico e telefone para contato, e se certificar de que o endereço de entrega está correto, se o preço e as condições de pagamento foram os mesmos anunciados, o prazo de entrega, dentre outros detalhes.

– Caso ocorra qualquer irregularidade, o consumidor pode fazer uma reclamação diretamente no Procon de Amparo, na Central de Atendimento ao Cidadão, na Avenida Bernardino de Campos, 705 – Centro, de segunda a quinta-feira, das 8h às 16h.

