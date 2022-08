Prefeitura de Amparo abre Concurso – A Prefeitura de Amparo terá Concurso Público em 2022. A partir de 25 de agosto, as inscrições estarão abertas pelo endereço eletrônico https://www.avancasp.org.br/informacoes/38/. São 66 vagas diretas, para 41 cargos para Ensino Fundamental, Médio e Superior, além das vagas para cadastro reserva. Os salários vão de R$1.320,00, para serviços gerais, à R$13.040,86, para especialidade médica PSF.

A publicação com todos os salários, cargas horárias e abertura do processo está no Jornal Oficial de Amparo de ontem, 15 de agosto e pode ser acessado em https://dosp.com.br/exibe_do.php?i=Mjc3MDU3.

LEIA TAMBÉM:

Prefeitura de Amparo abre Concurso

O edital prevê vagas para Administração Geral, Agente Comunitário de Saúde – Bairro de Três Pontes e Adjacentes, Agente Comunitário de Saúde – Bairro do Camanducaia e Adjacentes, Agente Comunitário de Saúde – Bairro do Moreirinha e Adjacentes.

Agente Comunitário de Saúde – Bairro do Pinheirinho e Adjacentes, Agente Comunitário de Saúde – Bairro do Silvestre e Adjacentes, Agente Comunitário de Saúde – Bairro Santa Maria do Amparo e Adjacentes.

Agente Comunitário de Saúde – Bairro São Dimas e Adjacentes, Agente de Trânsito, Analista de Recursos Humanos, Analista de Tecnologia da Informação, Arquitetura e Urbanismo, Assessor Técnico Jurídico, Auxiliar em Saúde Bucal, Contabilidade Pública, Controladoria.

Desenho e CAD, Direção Veicular – I, Direção Veicular – III (Ambulância), Diretor de Escola, Educador de Creche, Enfermagem, Enfermagem – PSF, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenheiro Ambiental, Especialidades Médicas – Cardiologista, Especialidades Médicas – Cirurgião Vascular.

Especialidades Médicas – Ginecologista, Especialidades Médicas – Infectologista, Especialidades Médicas – Neurologista, Especialidades Médicas – Neurologista Infantil, Especialidades Médicas – Otorrino Cirúrgico Adulto, Especialidades Médicas – Pediatra, Especialidades Médicas – Pneumologista, Especialidades Médicas – Psiquiatra.

Especialidades Médicas – Psiquiatra Infantil, Especialidades Médicas – Reumatologista, Especialidades Médicas – Otorrino Cirúrgico – Pediátrico, Especialidades Médicas – PSF, Farmácia e Bioquímica, Fisioterapia, Fonoaudiologia.

Guarda Civil Municipal, Inspeção Escolar, Medicina do Trabalho, Operação de Máquinas, Projetos e Edificações, Psicologia, Serviço Social, Serviços Gerais, Técnica de Enfermagem de PSF, Técnica de Enfermagem do Trabalho, Terapia Ocupacional, Topografia.

Turismólogo, PAEB – Professor Adjunto de Educação Básica, PEB I – Professor de Educação Básica I – Educação Infantil Ensino Fundamental – 1° ao 5° ano, Educação de Jovens e Adultos de 1ª a 4ª serie e PEB II – Professor de Educação Básica II – Educação Física.

Prefeitura de Amparo abre Concurso

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer fica bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui