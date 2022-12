Prefeitura de Amparo abre cadastro para novas turmas do Nadadores do Futuro

A semana que antecede o Natal, em Amparo, conta com apresentações de danças e das bandas sinfônicas da Escola das Artes e da Polícia Militar do Estado de São Paulo (PMSP). Nesta quarta-feira, 21, tem diversas atrações na Praça Pádua Salles, a partir das 19h30.

Confira a programação da semana:

Quinta-feira, 22

Natal coma a Banda Sinfônica da Escola das Artes

Com participação dos corais infantil e adulto da Escola das ArtesHorário: 20h

Local: Palco Hugo Baradel

Praça Pádua Salles

Banda Itinerante “Papai Noel”

Horário: 19h30

Local: Praça Pádua Salles e Ruas Centrais

Sexta-feira, 23

Trupi Contos e Fuxicos – Duendes Cantores

Horário: 19h

Local: Palco da Praça Matriz

Banda Sinfônica da Polícia Militar do Estado de SP

Horário: 19h30

Local: Palco Hugo Baradel

Praça Pádua Salles

Banda Itinerante “Papai Noel”

Horário: 19h30

Local: Praça Pádua Salles e Ruas Centrais

4ª Parada de Natal de Amparo – Desfile Natalino “A Magia do Natal”, com show de música, luzes e sons

Horário: 20h45

Local: Avenida Bernardino de Campos e Rua Treze de Maio

Agora, na véspera de Natal, dia 24, e no dia de Natal, 25, não haverá programação, mas as famílias podem aproveitar o dia visitando a exposição a céu aberto.

Programação Diária

Casa do Papai Noel – visitação todos os dias: Das 15h às 22h.

Local: Casa do chefe

Endereço: Praça Pádua Salles

Casa do Papai Noel – Presença do Bom Velhinho

Todos os dias: Das 19h30 às 21h30

Local: Casa do chefe

Endereço: Praça Pádua Salles

Exposição de Artes Plásticas “Regressar”

Segunda a sábado: Das 16h às 22h

Domingo: 16h às 20h

Local: Pinacoteca Dr. Constâncio Cintra

Espaço o Encontro com Papai Noel – Um passeio aos encantos do Natal

Segunda a sexta-feira: Das 17h às 22h

Sábados e domingos: Das 15h às 22h

Local: Prédio da Antiga Mogiana na Praça Pádua Salles

Espaço Piano Iluminado de Natal

Todos os dias: A partir das 20h

Local: Em Frente ao Paço Municipal

Avenida Bernardino de Campos

Árvore de Natal Luminosa e Presépio com menino Jesus

Local: Praça Matriz Monsenhor João Baptista Lisboa

Coreto da Praça com o Presépio e Árvore de Natal

Visitação aberta todos os dias

