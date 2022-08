Prefeitura atende demanda no Bairro Res. Rosamélia

Prefeitura atende demanda – A Prefeitura de Cosmópolis, por meio da Secretaria de Serviços Públicos, atendeu uma antiga demanda dos moradores da região do bairro Res. Rosamélia.

A área pública, localizada ao lado do ‘Campo do Mancha’, recebeu nesta semana uma revitalização. Os serviços feitos no local e em seu entorno foram: limpeza e manutenção, recolhimento de entulhos, podas de árvores e a terraplanagem do terreno.

O local, de aproximadamente 5 mil metros, é utilizado para meios de recreação dos moradores da região, como jogos de futebol e soltura de pipas.

A Prefeitura pede a colaboração da população para que mantenha os lugares públicos limpos, não jogando entulhos e/ou lixo nestes locais.

