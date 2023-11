Prefeito de Serra Negra recebe embaixador da Índia

Na semana passada o prefeito de Serra Negra, recebeu o embaixador da Índia no Brasil Suresh K. Reddy no Centro Administrativo Jesus Adib Abi Chedid. Em seu gabinete, discutiram investimentos, intercâmbio turístico, oportunidades de negócios, desafios comuns dos dois países e outros assuntos.

Um vídeo promocional do Circuito das Águas Paulistas foi apresentado. O prefeito presenteou o embaixador com uma cesta de produtos locais e o acompanhou na degustação de café especial produzido em Serra Negra.

Durante a visita do embaixador estavam presentes: secretário do Consulado-Geral da Índia em São Paulo Christiano Branco; prefeito de Monte Alegre do Sul e presidente do Consórcio do Circuito das Águas Edson Rodrigo Cunha; secretária de Turismo de Socorro Mônica Sartori; secretário de Meio Ambiente de Pedreira Luciano Dalto Godoi; presidente do Fórum Brasil de Gestão Ambiental Rogério Andrade; representante da Anama Bruno Barata; diretor executivo do Consórcio do Circuito das Águas Antônio Henrique Corsi; superintendente do Cisbra Sandra Dimis; chefe de Gabinete Rodrigo Demattê; secretário-geral da Câmara Demétrius Franchi; empresários Jadir Dalberto, Izabel Dalberto, Rodrigo Galvão França e o assessor da Prefeitura de Monte Alegre do Sul João Basílio.

