Prefeito de Morungaba participa de reunião com secretários de Estado

Prezando pela transparência em suas ações desde que assumiram a direção do clube em 01/03/2020, a nova gestão alvi verde vem divulgando mensalmente, mostrando aos seus colaboradores e torcedores tudo que vem sendo realizado no estádio Leonardo Frare. A atual diretoria que tem como lema “resgatando a história” segue caminhando na reconstrução e recuperação do seu patrimônio.

Mesmo com todas as adversidades a diretoria já projeta um possível retorno das atividades para segundo semestre deste ano e vai seguindo com as parcerias com as empresas da cidade e com o Guarani Futebol para a realização dos treinos e jogos das categorias de base para garotos nascidos entre os anos de 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011.

O primeiro evento previsto para ser realizado será a Copa Renato de Futebol de Base, uma homenagem ao ex-jogador Renato Frederico (Pé Mucho) que iniciou sua carreira no Buenópolis FC, marcado para o dia 4 de setembro, ou seja, um quadrangular que contará com garotos das categorias de base de equipes profissionais nascidos em 2007. Já para o dia 7 de setembro a diretoria planeja realizar cinco jogos amistosos para as demais categorias, sendo elas, sub 10, sub 11, sub 12, sub 13 e sub 14.

Confira as ações realizadas nos últimos 30 dias:

1- Corte de 33 Pinheiros e fim da limpeza local;

2- Ampliação da pista de caminhada em 80 mts;

3- Pintura externa do muro no entorno do gramado.

4- Pinturas das caixas d’água, poço artesanal e casa o caseiro;

5- Jardinagens nas dependências do estádio;

6- Irrigação diária do gramado;

7- Pintura e limpeza da lanchonete;

8- Limpeza e higienização dos vestiários;

9- Retiradas de pragas no gramado;

10- Podas de todas as arvores nas dependências do estádio;

11- Colocação de portas nos banheiros da lanchonete.