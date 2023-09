População de Morungaba elege cinco conselheiros tutelares neste domingo, dia 1º

A Campanha de Doação de Sangue, realizada na manhã desta quinta-feira, 14, em Morungaba, contou com a adesão de 74 voluntários e a arrecadação de 62 bolsas.

Dos 74 doadores, 24 pessoas doaram pela primeira vez e 8 se cadastraram para doação de medula óssea.

Para o cadastramento para doação de medula óssea, o doador apresenta um documento de identidade, preenche um formulário com suas informações pessoais e coleta uma amostra de sangue de 5 ml para testes de tipificação HLA – fundamental para a compatibilidade do transplante.

LEIA TAMBÉM:

A campanha foi promovida no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) “Durvalina Martins Pellisson” em uma parceria entre a Prefeitura da Estância Climática de Morungaba, por meio do Departamento de Saúde, e o Hemocentro da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas). Esta campanha contou com o apoio de empresas locais: a Sicred Morungaba, o Supermercado Caçula e o Supermercado Montico.

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui