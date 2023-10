Conselho Tutelar é eleito em Morungaba

Os morungabenses foram às urnas no domingo, dia 1º, para escolher seus representantes no Conselho Tutelar 2024-2028. A eleição foi realizada na EMEF Professor Irineu Tobias e contou com a participação de 541 eleitores.

Seis urnas eletrônicas foram disponibilizadas para a votação e a apuração dos votos aconteceu no mesmo dia, com a presença do representante da Promotoria de Justiça da Comarca de ltatiba, Thiago lsaac Hemenegildo Silva, da representante da empresa Pellegrini Consultoria, Aline dos Santos, e da presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), Erika Zarate.

Foram eleitos: Maria Eugênia Molena, com 132 votos; Juninho Lopes, 106 votos; Ana Helena Cunha, 92 votos; Cris Leme, 91 votos, e Edmundo Fideles com 38 votos.

Também participaram da eleição e ficarão como suplentes dos conselheiros: Taíssa Zacarias Rosseti que obteve 35 votos, Eleonora Viturino com 28 votos e José Pelisson com 12.

Foram registrados 534 nominais, 2 votos em branco e 5 votos nulos, totalizando 541 votos.

Os eleitos terão um mandato de 4 anos à frente do Conselho Tutelar, que atua na defesa dos direitos das crianças e adolescentes, sempre pautados no ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente). Dentre as responsabilidades dos conselheiros estão a fiscalização de instituições, aconselhamento e orientação.

