Polo de transformação e inovação digital realiza 1º Encontro de Inovação dos Empresários do Circuito das Águas

Na quinta-feira, 09, das 9h às 10h30, a O Polo de Transformação E Inovação Digital do Circuito das Águas vai realizar o 1º Encontro de Inovação dos Empresários do Circuito das Águas. O evento é online e deve contar com palestras e conversas sobre o Polo, que terá como sede a cidade de Amparo.

Paula Lima, Subsecretária de Ciência, Tecnologia e Inovação da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, Caio Almeida, representante da Secretaria de Desenvolvimento Regional, Caio Cristofalo da Invest SP e Daniel Pellegrini, Presidente do Polo de Inovação serão alguns dos nomes que estarão participando do evento abordando questões sobre a atuação do Polo de Inovação no Circuito das Águas e os impactos esperados ao longo do tempo depois da instalação.

O evento será aberto ao público, com foco nos empresários da região, totalmente online e gratuito, e em todas as rodas de conversas os participantes poderão interagir com perguntas. As vagas são limitadas e os interessados devem se inscrever no site aqui.