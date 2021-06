Pessoas acima de 18 anos com comorbidades começam a ser vacinadas nesta semana em Amparo

No sábado, 12, a Secretaria de Saúde inicia a vacinação das pessoas de 18 a 29 anos com comorbidades em Amparo. Durante essa semana, a vacinação das pessoas acima de 30 anos com comorbidades continua acontecendo diariamente. A vacinação está acontecendo de segunda a sexta-feira, das 17h30 às 21h e aos sábados, das 8h às 17h, na Farmácia Central do Postão.

Para consultar o agendamento da vacinação, o munícipe que já se cadastrou no sistema da prefeitura deve entrar no site www.amparo.sp.gov.br e checar o dia e horário da sua vacina digitando o seu CPF. O agendamento também pode ser consultado ligando no telefone (19) 3817-9258. O cadastrado também receberá uma mensagem SMS com a data e horário da vacinação.

Para essa etapa, a pessoa deve informar se possui comorbidade no preenchimento do cadastro e levar o comprovante da condição de risco no dia da vacinação. A comprovação pode ser por meio de exames, receitas, relatório ou prescrição médica que constem o CRM do profissional de medicina.

Essa orientação vale tanto para as pessoas com comorbidades quanto para as pessoas com Síndrome de Down, em hemodiálise e transplantados. A vacinação para pessoas em hemodiálise acontecerá no Cenam – Centro de Nefrologia de Amparo, ao lado da Beneficência Portuguesa. Já as pessoas com deficiência permanente precisam apresentar o comprovante de recebimento do Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social (BPC).

O horário do agendamento da vacinação deve ser seguido rigorosamente pelas pessoas que foram convocadas para receberem a vacina para que não haja aglomerações nem filas muito longas para receber a dose. As pessoas com outras idades que já foram agendadas para vacinar anteriormente e perderam o agendamento devem ligar no telefone (19) 3817-9258 para reagendar a vacinação.

Confira a relação de comorbidades definidas pelo Ministério da Saúde que serão atendidas nesta etapa:

Doenças Cardiovasculares

Insuficiência cardíaca (IC)

Cor-pulmonale (alteração no ventrículo direito) e Hipertensão pulmonar

Cardiopatia hipertensiva

Síndromes coronarianas

Valvopatias

Miocardiopatias e Pericardiopatias

Doença da Aorta, dos Grandes Vasos e Fístulas arteriovenosas

Arritmias cardíacas

Cardiopatias congênitas no adulto

Próteses valvares e dispositivos cardíacos implantados

Diabetes mellitus

Pneumopatias crônicas graves

Hipertensão arterial resistente (HAR)

Hipertensão arterial – estágio 3

Hipertensão arterial – estágios 1 e 2 com lesão e órgão-alvo e/ou comorbidade

Doença Cerebrovascular

Doença renal crônica

Imunossuprimidos (transplantados; pessoas vivendo com HIV; doenças reumáticas em uso de corticoides; pessoas com câncer)

Anemia falciforme e talassemia maior (hemoglobinopatias graves)

Obesidade mórbida

Cirrose hepática