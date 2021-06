Piloto de kart campineiro conquista mais um pódio na categoria Cadete em Paulínia

Lorenzo de Castro, de apenas 9 anos, ficou na quarta posição na 3ª etapa da Copa F-Racers, realizada no Kartódromo San Marino

O piloto de Campinas Lorenzo de Castro, de 9 anos, conquistou mais uma vez um lugar no pódio, na categoria Cadete (8 a 11 anos), e terminou em quarto lugar na disputa da 3ª etapa da Copa F-Racers de Kart 2021, no último sábado (29 de maio), realizada no Kartódromo Internacional San Marino, em Paulínia.

Lorenzo treina na cidade de Paulínia desde os 7 anos, começou recentemente na categoria Cadete e vem ocupando o pódio desde o início do campeonato amador. Ele foi o segundo colocado na 1ª etapa, em fevereiro, e também terminou na quarta posição na etapa 2, no mês de abril.

O jovem piloto é neto de Luís Alberto Ribeiro de Castro, o “Castrinho”, falecido em 2012, um dos grandes nomes do automobilismo no Rio Grande do Sul e no País, e sobrinho de Christian e Matheus Castro – pilotos com títulos em diversas categorias do kart e do automobilismo.

Lorenzo ficou em terceiro na classificatória e fez bonito na corrida principal, travando boas disputas com os primeiros colocados. Ele chegou a liderar a prova, mas na última volta sofreu um toque e terminou na quarta posição.

“Fiz uma boa corrida. Consegui me concentrar e manter o foco, até cheguei a liderar, mas com o toque na última volta não deu tempo de recuperar. Fiquei bem chateado, mas vamos para a próxima”, lamenta o piloto.

Lorenzo começou no kart na categoria Mirim (6 a 8 anos), participando das edições 2019 e 2020 da Copa F-Racers, em Paulínia. Sua dedicação resultou no vice-campeonato da categoria, em 2020. Neste ano, Lorenzo quer ser o campeão da categoria Cadete no campeonato de Paulínia e estrear no Campeonato Brasileiro de Kart 2021, em dezembro, no Kartódromo Beto Carreiro, em Penha (SC).

O piloto conta com o apoio de Indusparquet Campinas e do Grupo Lenanzotech.