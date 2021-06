Municípios da RMC receberão R$18 milhões para enfrentar a pandemia

A região de Campinas tem uma atração diferente a partir deste final de maio: passeio de balão

Com belas paisagens que se estendem pelo Circuito das Águas Paulista, a proposta é oferecer turismo de experiência para quem adora uma aventura. E foi pensando nisso que três empresas se uniram para lançar o passeio, que ainda pode incluir gastronomia e hospedagem. São elas: a Rede Vitória Hotéis, o restaurante Vila Paraíso e a agência de turismo Nextour.

O programa “Passeio de Balão na Região de Campinas” é oferecido aos fins de semana, partindo a cada semana de uma cidade da região. O voo inaugural ocorre neste sábado, 29, a partir de Jaguariúna, com duração entre 45 a 60 minutos.

Segundo o diretor comercial da Nextour, Giuliano Pareja, agência responsável pela organização e operacionalidade do projeto, além de oferecer um turismo de experiência, nova tendência do mercado com a pandemia, no qual os turistas preferem pacotes em meio à natureza, viagens de curtas distâncias e com segurança, a proposta é unir estas possibilidade e conhecer lindas paisagens sob a ótica do céu.

“É um passeio indicado não apenas para casais, como também famílias, grupos de amigos ou pessoas que desejam viver uma experiência inesquecível ou comemorar datas especiais, com toda a segurança e qualidade necessárias”, explica.

Os voos serão realizados a partir da região de Campinas, sobrevoando belas paisagens rurais. Além do voo, o pacote também pode incluir hospedagem, café da manhã colonial e traslados de ida e volta do hotel da rede Vitória, restaurante Vila Paraíso até local de decolagem.

A idealização do projeto partiu da Rede Vitória Hotéis, com unidades em Campinas, Paulínia e Indaiatuba, com o objetivo de estimular o setor turístico e gastronômico da região e, também, a ocupação de suas unidades hoteleiras. “Neste novo cenário de pandemia, os turistas estão em busca de novas experiências, privilegiando passeios que ofereçam opções diferentes”, conta o diretor de marketing da Rede, Eduardo Porto.

Inicialmente, há a possibilidade dos visitantes ficarem hospedados em uma das três bandeiras da Rede Vitória Hotéis em Campinas, Concept Campinas, Dom Pedro Express e Newport Residence. Nas primeiras horas da manhã partirão rumo ao destino de partida do voo, aproveitando para ver o nascer do sol.

Após o passeio, os turistas regressam para o restaurante Vila Paraíso, localizado em Joaquim Egídio, e também um dos pontos de partida, já que oferece estrutura de estacionamento para que não for hóspede dos hotéis, e onde terão a oportunidade de fechar a experiência com um café da manhã colonial e artesanal, preparado pela Padoca do Vila, em meio à natureza oferecida pela Área de Proteção Ambiental (APA) no distrito.

O passeio ainda pode incluir: traslados de ida e volta, ou seja, São Paulo e Campinas / Joaquim Egídio ou Jaguariúna / Campinas e São Paulo; voo em balão de ar quente com capacidade para até seis pessoas; assistência de van e equipe para buscar os passageiros no local de pouso do balão; café da manhã; e seguro aventura.

Horários de saída: 3h30 (São Paulo) / 4h30 (Campinas)

Preço: os valores não foram divulgados e variam de acordo com o pacote escolhido pelo visitante. É preciso entrar em contato com os organizadores.

Serviço:

Locais de início: Campinas – Hotel Vitória Concept. Av. José de Souza Campos, 425, bairro Nova Campinas. Para visitantes de São Paulo – Estação Paraíso do Metrô (em frente à Catedral Ortodoxa de São Paulo);

Informações e reservas: Rede Vitória Hotéis – [email protected]; [email protected], ou pelo telefone: (19) 3755-80003 / Restaurante Vila Paraíso – (19) 3298-6913 / Nextour – (11) 3876-3964 / 94019-4376.