Petro Lima é destaque em competição na Capital

O Polo de Transformação e Inovação Digital do Circuito das Águas e a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp) firmaram uma parceria para a realização do Programa Centelha, que tem o objetivo de apoiar a geração de empreendimentos inovadores e disseminar a cultura do empreendedorismo entre jovens de todo o país. A apresentação da parceria e do programa será realizada nesta quinta-feira, 11, às 9h, em evento online.

“O Programa Centelha é para projetos em fase de ideação, ou seja, que estão em fase inicial. Neste programa, que é de âmbito nacional, serão selecionados empreendedores que receberão um valor de até R$ 80 mil, sendo que 50% deste valor será pago pela Fapesp e 50% direto do programa”, explica presidente do Polo de Transformação e Inovação Digital do Circuito das Águas, Daniel Pellegrini.

Segundo Pellegrini, o Programa Centelha visa estimular a criação de empreendimentos inovadores e disseminar a cultura empreendedora no Brasil. Além dos recursos financeiros, o programa oferece bolsas de apoio técnico, capacitações, networking com parceiros e suporte para alavancar o negócio aos projetos selecionados. Os projetos deverão ser apresentados até o próximo dia 14 de dezembro.

“No evento de quinta, vamos apresentar o Centelha e outros programas da Fapesp para apoio a pesquisas em pequenas empresas, de acordo com o grau de maturidade da empresa”, explica Patrícia Tedeschi, gerente de pesquisa para inovação da Fapesp.

A parceria entre o Polo do Circuito das Águas e a Fapesp no âmbito do Programa Centelha também prevê uma série de outras iniciativas, como a realização de eventos de divulgação, esclarecimento de dúvidas dos empreendedores, orientação aos interessados no programa e na abertura das empresas, disponibilização de conteúdos sobre empreendedorismo e startups, indicação de especialistas para atuarem como avaliadores, avaliação de propostas de acordo com os critérios pré-definidos, indicação de palestrantes para capacitação empreendedora, disponibilização de espaços para eventos e workshops, oferecimento de serviços, ferramentas e apoio às empresas, local para incubar e desenvolver as ideias, entre outras.

O Centelha é uma iniciativa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), em parceria com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), o Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (Confap) e a Fundação CERTI, e está sendo implementado em 26 estados.

Para participar do evento de lançamento da parceria entre o Polo do Circuito das Águas e a Fapesp, na quinta-feira, acesso o link: https://www.sympla.com.br/anuncio-oficial-de-parceria-fapesp-e-polo-de-inovacao-do-circuito-das-aguas__1407238.

Para saber mais sobre o Programa Centelha, acesse: https://polodeinovacao.com/centelha-sp.

SOBRE O POLO

Criado e gerido pelo Instituto Inovação, o Polo de Transformação e Inovação Digital do Circuito das Águas tem o objetivo de gerar um ambiente de negócios capaz de atrair empresas de tecnologia e inovação e desenvolver pessoas qualificadas para trabalhar na indústria digital. O polo conta com apoio da InvestSP (Agência Paulista de Promoção de Investimentos e Competitividade) e da Secretaria de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo

O polo integra, nas áreas de transformação digital e inovação, os nove municípios do Circuito das Águas: Águas de Lindoia, Amparo, Holambra, Jaguariúna, Lindoia, Monte Alegre do Sul, Pedreira, Serra Negra e Socorro.