Pela primeira na história, Amparo terá Conselho Municipal dos Direitos Humanos ativo

O Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Sustentável (CEMMIL) anuncia a abertura das inscrições para o processo seletivo de vagas de trabalho e cadastro reserva em diversas oportunidades, com atuação na Prefeitura da Estância de Amparo.

As inscrições serão feitas exclusivamente pela internet, no site www.sigmarh.com.br, no período de 6 de março de 2024 (quarta-feira) às 16h do dia 01 de abril de 2024 (segunda-feira). O valor da inscrição é de R$30.

Com carga horária semanal de 36 a 44 horas, a remuneração dos aprovados de nível fundamental incompleto a superior vai de R$1.412,00 a R$5.664,96, com benefícios de vale alimentação e auxílio transporte.

A seleção compreenderá, como meio de avaliação dos inscritos, provas objetivas e práticas para os cargos de: Auxiliar Administrativo, Coletor de lixo, Eletricista, Encanador, Engenheiro Civil, Jardineiro, Mecânico Geral, Motorista, Operador de Máquinas, Pedreiro, Pintor, Serviços Gerais, Vigia, Operador de Motosserra e Operador de roçadeira manual.

O processo terá validade de 01 ano, com possibilidade de prorrogação por igual período, selecionará candidatos para oportunidades de empregos do quadro do CEMMIL, nos moldes da CLT. As contratações serão realizadas de acordo com a demanda da Prefeitura de Amparo.

Inscrição

Para se inscrever, o candidato deverá acessar o site www.sigmarh.com.br, clicar em “Inscrições Abertas” na área destinada ao Consórcio Intermunicipal CEMMIL Nº 001/2024. Se já for cadastrado, deve entrar com o CPF e senha; se não for cadastrado, deve entrar com seu CPF e CEP. Após preencher todos os campos do formulário de inscrição, o interessado deve imprimir o boleto para pagamento do valor da inscrição em qualquer agência bancária ou terminal de autoatendimento.

Após o pagamento da taxa de R$30, o candidato receberá um e-mail de confirmação de pagamento em até 3 dias úteis, efetivando a inscrição. A confirmação do deferimento da inscrição pode ser consultada no Capítulo III do Edital Completo disponível no site www.sigmarh.com.br

Provas

As provas objetivas poderão ser aplicadas no mesmo dia e horário ou em horários diferentes, dependendo do número de inscritos e da disponibilidade de locais para realização das provas. É importante ressaltar que, caso o candidato decida realizar mais de uma inscrição e os horários das provas objetivas coincidam, ele deverá optar por realizar apenas uma delas.

A prova objetiva, para todos os empregos, tem data prevista para sua realização em 21 de abril de 2024. As informações contendo o local e horário para realização da prova objetiva serão publicadas no dia 12 de abril de 2024 no Diário Oficial Eletrônico do Município de Mogi Guaçu, sede do Consórcio, no Diários Oficial Eletrônicos do Município de Amparo e divulgados nos sites www.sigmarh.com.br e www.cemmil.com.br.

