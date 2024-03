Voleibol de Amparo confirmado em competições da temporada 2024

Neste sábado, 09, a Prefeitura da Estância de Amparo, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realiza o “Dia D da Dengue” no bairro Santa Maria. Esta iniciativa visa intensificar ações de controle e prevenção do Aedes aegypti, reforçando o compromisso da administração municipal com a saúde pública.

Durante o evento, que acontece das 7h às 16h, mais de 10 profissionais estarão envolvidos na ação, incluindo agentes comunitários de saúde, especialistas no combate a endemias, pessoal administrativo e coordenação de controle de zoonoses. O foco principal será o controle de criadouros nos imóveis residenciais e comerciais, com os agentes solicitando permissão para entrar nas propriedades a fim de analisar possíveis focos do mosquito transmissor da dengue.

Os moradores são incentivados a permitir a entrada dos profissionais de saúde em suas residências, uma vez que estarão devidamente uniformizados e identificados. A colaboração da comunidade é essencial para o sucesso dessa iniciativa.

Além das inspeções em residências, as ações contarão com o apoio da Guarda Civil Municipal (GCM), que utilizará um drone para captar imagens de imóveis vazios e possíveis pontos de criadouros do Aedes aegypti.

As autoridades de saúde de Amparo reforçam a importância da prevenção e do engajamento de toda a comunidade nesse esforço conjunto. Juntos, podemos combater a Dengue e garantir um ambiente saudável para todos.

