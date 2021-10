Pedreira antecipa para 21 dias aplicação da segunda dose da vacina da Pfizer em adultos

A Secretaria de Saúde de Pedreira informa que a partir desta terça-feira, 19, o intervalo de aplicação da segunda dose da vacina da Pfizer em adultos, acima de 18 anos, foi antecipado de 8 semanas para 21 dias. A nova estratégia foi definida pelo Plano Estadual de Imunização.

“As pessoas devem contar a partir do dia que tomaram a primeira dose, somando mais 21 dias, assim estará liberada para a aplicação da segunda dose, para isso, deve procurar pelo Posto de Saúde mais próximo de sua residência, de segunda a sexta-feira, sempre das 8h às 14h, com demanda livre, ou seja, não é mais necessário agendamento, das 16h às 19h, as pessoas podem ir até os Postos de Saúde da Vila Canesso, Águas de Março ou Central de Saúde, aos sábados, acontece o Drive Thru, nas dependências do Estádio Municipal, das 8h às 16h, e também a Central de Saúde, para aqueles que não possuem veículos”, enfatiza a secretária municipal de Saúde Ana Lúcia Nieri Goulart.

A vacinação para os adolescentes segue com intervalo de 8 semanas e a antecipação para o público será adotada mediante disponibilização de mais doses de Pfizer pelo Ministério da Saúde.