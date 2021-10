SAAE de Pedreira realiza Concurso Público com novas vagas abertas

Oportunidades são destinadas aos profissionais de ensino fundamental completo e com curso técnico ou nível superior em química; confira

A partir desta segunda-feira, 18, podem ser efetuadas as inscrições do novo Concurso Público do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de Pedreira, no estado de São Paulo, que tem como objetivo à contratação de profissionais de ensino fundamental e de curso técnico ou superior em química.

No total, são ofertadas oito vagas dentre os cargos de auxiliar de serviços de água (3) e técnico em química (5), os quais, quando admitidos, deverão desempenhar atividades em carga horária semanal de 30 e 44 horas, com salário mensal que alterna de R$1.015,55 e R$1.575,45.

Para concorrer, os interessados devem efetuar as inscrições até o dia 6 de novembro de 2021, exclusivamente pela internet, no site da Directa Desenvolvimento Institucional e de Carreiras, mediante o pagamento da taxa de participação que varia de R$11,00 e R$11,30.

Como forma de classificar os candidatos inscritos, será realizada uma prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, caracterizada por 40 questões nos conteúdos de língua portuguesa, matemática, conhecimentos específicos da função, informática, prevista para ser aplicada no dia 5 de dezembro de 2021, com três horas de duração.

Este Concurso Público terá validade de dois anos e poderá ser prorrogado por igual período, a partir da data da homologação.