Servidores da Educação e Saúde de Pedreira participaram do treinamento “O Recomeço” com Larissa Buschinelli

Não importa se você trabalha como palestrante, publicidade, medicina, finanças, educação ou qualquer outra área, se não gosta do que faz, jamais estará satisfeito. Várias pesquisas feitas ao redor do mundo mostram que pessoas felizes produzem mais e com qualidade superior aos que trabalham por trabalhar.

Com esse objetivo, a Administração Municipal promoveu na terça-feira, 19, nas dependências do Auditório do Tiro de Guerra, o treinamento “O Recomeço”, com Larissa Buschinelli, voltado aos servidores das secretarias municipais de Educação e de Saúde.

“Sabe aquele ditado popular, que diz: Faça aquilo que gosta e não terá de trabalhar um único dia na sua vida, cada vez mais este dito ganha força no mercado de trabalho. Um profissional que se satisfaz em seu trabalho se automotiva e encontra em si a necessidade de apresentar e querer cada vez mais resultados. O profissional feliz com seu trabalho não se importa com o começo de cada dia e faz com que o seu dia a dia profissional não se torne uma rotina. Não existe emprego perfeito, mas um bom emprego é aquele que combina com quem realmente você é”, destaca a palestrante Larissa Buschinelli.

As secretárias municipais Mariangela Rodrigues (Educação) e Ana Lúcia Nieri Goulart (Saúde), agradeceram na ocasião o apoio do prefeito Hamilton Bernardes Junior e do vice-prefeito Fábio Polidoro pela realização do treinamento voltado aos servidores municipais.