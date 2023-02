“Pearl”: prelúdio de “X”, segue em exibição nos cinemas

A cantora levou a web à loucura com a apresentação icônica no Halftime Show

Rihanna abrilhantou o Halftime Show do Super Bowl 2023 na noite deste domingo, 12. Após dois quartos apertados na partida entre os times Philadelphia Eagles e o Kansas City Chiefs, foi a vez da cantora entrar em campo.

Em cima de um palco içado por um guindaste e vestida de vermelho, ela começou a apresentação com os hits “Bitch Better Have My Money”, “Where Have You Been” e “Only Girl in The World”.

E, de cara, um detalhe chamou a atenção do público: Rihanna fez vários carinhos na barriga durante a apresentação, mostrando a silhueta mais avantajada.

E tem bebê Fenty vindo aí, sim!

Segundo o The Hollywwod Reporter, a assessoria de Rihanna confirmou que a cantora está à espera de seu segundo filho com A$AP Rocky!

Lembrando que, em maio, ela deu à luz ao primeiro filho, fruto do relacionamento com o rapper! Por falar no maridão, o rapper mostrou todo seu orgulho pela esposa ao filmar vários momentos do show com o seu celular. Fonte: Gshow

