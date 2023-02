Rihanna no Super Bowl 2023 tem surra de hits, batida funk e confirmação de gravidez

Vanderlei Tenório

Patrocinada pelo Banco do Brasil e com aval de Tim Burton, a mostra especial “O Cinema de Tim Burton” acontece no Centro Cultural Banco do Brasil, em São Paulo, de 25 de janeiro a 26 de fevereiro, garantindo diversão e arte para adultos e crianças.

Ao todo, são 42 filmes, sendo 23 títulos realizados por Tim Burton, um inspirado em uma de suas histórias e mais uma seleção de 18 longas-metragens que são referências na carreira do realizador norte-americano.

Destacamos que é maior mostra de filmes já realizada em São Paulo dedicada ao excêntrico realizador, que recebeu o Leão de Ouro pela sua carreira no Festival de Veneza de 2007.

Com obras inesquecíveis, que se tornaram clássicas, sucessos de público e de crítica, a retrospectiva apresentará desde um dos primeiros filmes de Tim Burton, o premiado curta “Vincent” (1982), uma homenagem a Vincent Price, ídolo do realizador, até o live-action de “Dumbo” (2019), estrelado pelo agora indicado ao Oscar, Colin Farrell.

Deep, Bonham Carter, Keaton, Adams e Waltz

Serão exibidos os oito títulos estrelados por Johnny Depp, seu mais frequente colaborador, que encarnou personagens icônicos como Edward Mãos de Tesoura no filme homônimo de 1990e Willy Wonka em “A Fantástica Fábrica de Chocolate” (2005); seis longas com a participação da atriz britânica Helena Bonham Carter, ex-companheira de Burton e mãe de seus dois filhos, entre eles: a animação “A Noiva Cadáver”(2005) e o live-action “Alice no País das Maravilhas”(2010).

A lista também inclui “Grandes Olhos” (2014), drama estrelado pela seis vezes indicada ao Oscar, Amy Adams e o duas vezes ganhador do Oscar de Melhor Ator Coadjuvante, Christoph Waltz. O drama apresenta a história real da pintora Margaret Keane, uma das artistas mais comercialmente rentáveis dos anos 1950, graças aos seus retratos de crianças com olhos grandes e assustadores. Defensora das causas feministas, ela teve que lutar contra o próprio marido no tribunal, já que o também pintor Walter Keane afirmava ser o verdadeiro autor de suas obras.

Além de: “Os Fantasmas Se Divertem” (1988), primeiro longa com Michael Keaton, que depois estrelaria o clássico “Batman”(1989), o maior sucesso de bilheteria de Burton,e “Batman: O Regresso” (1992); e, ainda, o filme preferido de Burton, “Ed Wood” (1994), entre muitos outros títulos para o cinema, num total de 19 longas e 2 curtas, para deleite dos seus inúmeros fãs brasileiros.

Raridades

O público também terá a oportunidade de assistir duas produções de 1982 para televisão dirigidas por Tim Burton (atualmente no ar com a série Wandinha): “João e Maria”, um especial feito para a Disney e“O teatro dos contos de fadas: Aladim e a lâmpada maravilhosa”, clássica série produzida e apresentada pela atriz Shelley Duvall.

Complementando essa seleção especial, serão exibidos também “O Estranho Mundo de Jack” (1993), de Henry Selick; 18 filmes dirigidos por ídolos de Burton como Roger Corman – “A Pequena Loja dos Horrores”(1960), “O Corvo” (1963), entre outros -, Ed Wood – “Plano 9 do Espaço Sideral “ (1959) -, e James Whale – “A Noiva de Frankenstein” (1935) etc.

Sessões

Serão realizadas também sessões com recursos de acessibilidade (cópia dobrada em português, audiodescrição e legenda descritiva) dos filmesBatman, Edward Mãos de Tesoura e “A lenda do cavaleiro sem cabeça”,com entrada gratuita (passatempos poderão ser retirados no site bb.com.br/ e na bilheteria do CCBB).

Para a alegria dos amantes da sétima arte, um detalhe que faz toda a diferença: quatro filmes serão exibidos em película 35mm – “A Fantástica Fábrica de Chocolate” (2005, dublado em português), “A noiva cadáver” (2005), “Sweeney Todd, o Barbeiro Demoníaco da rua Fleet Street” (2007) e “Sombras da Noite” (2012).

“Tim Burton é um cineasta que tem fãs espalhados em todo o mundo. Seus filmes são muito marcantes visualmente. E de sua mente saíram histórias e personagens fantásticos como Edward Mãos de Tesoura e Beetlejuice. Personagens esses, que hoje fazem parte do imaginário dos cinéfilos”, comenta o idealizador e curador da mostra, o jornalista Breno Lira Gomes.

