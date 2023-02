6 dicas para desintoxicar o organismo pós-Carnaval

Os excessos geram uma sobrecarga nos órgãos responsáveis por processar e eliminar as toxinas

Se você se esbaldou no carnaval, com direito a muitos drinques e comidas gordurosas, é hora de cuidar do corpo, que já está sob efeito do acúmulo de toxinas, substâncias prejudiciais que geram a formação de radicais livres (moléculas altamente reativas que “atacam” as células do corpo).

Segundo a doutora e pós-doutora em Endocrinologia e Metabologia pela USP, Claudia Chang, membro da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM) e coordenadora e professora da pós-graduação em Endocrinologia do Instituto Superior de Medicina (ISMD); isso significa que os radicais livres provocam a oxidação (consomem o oxigênio disponível), interferindo nos processos metabólicos do organismo.

“Sendo assim, há uma sobrecarga nos órgãos responsáveis por processar e eliminar essas toxinas, como fígado, rins e intestinos, prejudicando todo o funcionamento do corpo. Por esta razão, após os dias de excesso, sentimos inchaço (devido à retenção de líquidos), a pele perde o viço, o cansaço vem com tudo e a imunidade cai”, explica Claudia Chang.

Para ajudar no processo de desintoxicação, confira 6 dicas que irão renovar seu organismo:

Hidrate-se mais do que o habitual

Após o carnaval, tomar muita água ao longo do dia se torna regra. Sucos, água de coco e chás (dê preferência ao chá verde, boldo e erva-cidreira) também são recomendados, mas precisam ser naturais. Os industrializados possuem alto teor de sódio, corantes, aromatizantes e outras substâncias que vão sabotar sua desintoxicação.

“Vale lembrar que tomar muita água estimula também o funcionamento dos rins e, consequentemente, a produção de urina, que é por onde o excesso de líquidos, o sódio e as toxinas serão eliminados”, reforça Chang.

Consuma vegetais de folhas verde-escuras

Brócolis, espinafre, chicória e couve, além das verduras amargas, como rúcula e agrião, são fontes de fibras importantes, que ajudam a limpar o organismo, melhoram a digestão e diminuem a absorção de gorduras e toxinas.

Aposte em castanhas, sementes e grãos

Estes proporcionam uma maior ingestão de vitamina E (com ação antioxidante) e ômega-3 (ácido graxo com poder anti-inflamatório). Além disso, eles oferecem minerais como cálcio, cobre, magnésio, manganês e selênio, essenciais para o equilíbrio das reações bioquímicas do organismo. Entre eles, estão amêndoas, castanhas, avelãs, castanha-do-pará, castanha-de-caju, nozes, pistache, semente de chia, trigo, cevada, aveia, centeio, semente de girassol e linhaça.

Invista nas frutas certas

Frutas ricas em água e com baixas calorias, como melancia e melão, devolvem a hidratação perdida. “Já a laranja, o abacaxi e a maçã podem ser eficazes por conter enzimas benéficas à drenagem de impurezas, potencializando a renovação do fígado”, diz Claudia Chang.

Retome sua rotina de sono

Depois de tantos dias de folia, dormindo tarde e com má qualidade de sono, é hora de reajustar seu relógio biológico. “É durante o sono que o corpo trabalha para equilibrar diversas funções do organismo. Uma noite bem dormida regula os processos metabólicos e hormonais do corpo, além de ter função restauradora ao eliminar toxinas e fortalecer o sistema imunológico”, ressalta Chang.

Reforce os cuidados com a pele

O cirurgião plástico Luís Maatz, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP), que também atua com procedimentos estéticos não invasivos, sugere redobrar os cuidados com a pele após o carnaval.

Ele reforça que o consumo em excesso de bebidas alcoólicas causa desidratação cutânea e acelera o envelhecimento, já que diminui a oxigenação dos tecidos e aumenta a produção de radicais livres.

“Para metabolizar uma molécula de álcool, o organismo precisa abrir mão de nove moléculas de água. A partir do momento em que não há moléculas de água o suficiente para a hidratação, o corpo começa a retirar da pele, deixando-a desidratada e sem viço”, explica Luís Maatz.

Sendo assim, o médico recomenda alguns procedimentos para reaver a pele saudável. Um deles é a aplicação do ácido hialurônico, uma substância injetável que, além de corrigir rugas já formadas, devolve perdas de volume e contribui para a hidratação da pele.

Outro tratamento indicado são os bioestimuladores de colágeno, substâncias aplicadas na face para estimular a produção de novas fibras de colágeno, proporcionando a reestruturação da pele. “Com a aplicação, a pele retoma a produção das fibras de elastina e do próprio colágeno, responsável pelo equilíbrio e viço da pele”.

Por fim, a drenagem linfática ajuda a eliminar toxinas e líquidos acumulados em excesso nos tecidos corporais. “A massagem estimula o funcionamento do sistema linfático através de movimentos circulares, favorecendo a eliminação de toxinas e metabólitos, aumentando a oxigenação dos tecidos e a absorção de nutrientes por meio do trato digestório”, finaliza Luís Maatz.

