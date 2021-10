PAT Amparo tem 60 vagas de emprego nesta quarta, 06

Em operação conjunta com a Defesa Civil de Amparo, Corpo de Bombeiros, departamento de Trânsito e colaboradores de uma fazenda no bairro do Pantaleão, um homem de 80 anos foi salvo em uma área incendiada. Segundo apurado, na tarde desta terça, 21, os colaboradores estavam no bairro das Pantaleão em atendimento de ocorrência de queimada, quando receberam a informação. Grupos foram formados para a busca do homem, que foi encontrado com vida, próximo de uma cerca.

“Ele foi encontrado numa área queimada, no chão, após as buscas. De imediato foi solicitado apoio do resgate, tanto do helicóptero, quanto do Corpo de Bombeiros, que chegou na região. Agradecemos a todos que participaram”, explica o tenente Toledo, diretor da Defesa Civil de Amparo.