Futsal de Base de Amparo volta a disputar competições

Nos dias 09, 10, 11 e 12 de outubro, o Projeto Cultural Cine Rodas estará em Amparo e exibe filmes e desenhos de classificação livre para famílias e pessoas de todas as idades. As sessões de cinema são gratuitas, ao ar livre e transmitidas a partir de uma carreta com mais de 20 metros de largura, que fica localizada na Praça Pádua Salles.

Além dos filmes, haverá distribuição gratuita de pipoca e algodão doce, e também atividades interativas para as crianças enquanto aguardam a sessão. Entre as atividades, uma estação de stopmotion com variados personagens para quem quiser aprender a criar seus próprios filmes usando fotos quadro a quadro.

Os filmes são baseados em temas como inclusão social, sustentabilidade, meio ambiente e tolerância, que foram cuidadosamente selecionados e adequados a pessoas de todas as idades.

Confira a programação:

Data: 09/10 – Sábado

Local: PRAÇA PÁDUA SALLES

Horários:

10 às 17 horas: Stop Motion vem animar com a gente!

17h30 às 19h30: Sessão de Curtas e Animações

19h30 às 21h – Sessão de cinema com apresentação do filme – A NOVA ONDA DO IMPERADOR, distribuição gratuita de pipoca e algodão doce.

Data: 10/10 – Domingo

Local: PRAÇA PÁDUA SALLES

Horários:

10h às 17 horas: Stop Motion vem animar com a gente!

17h30 às 19h30: Sessão de Curtas e Animações

19h30 às 21h – Sessão de cinema com apresentação do filme – PROCURANDO NEMO e distribuição gratuita de pipoca e algodão doce.

Data: 11/10 – Segunda-feira

Local: PRAÇA PÁDUA SALLES

Horários:

10h às 17 horas: Stop Motion vem animar com a gente!

17h30 às 19h30: Sessão de Curtas e Animações

19h30 às 21h – Sessão de cinema com apresentação do filme – LILO E STICH com distribuição gratuita de pipoca e algodão doce.

Data: 12/10 – Terça-feira

Local: PRAÇA PÁDUA SALLES

Horários:

10h às 17 horas: Stop Motion vem animar com a gente!

17h30 às 19h30: Sessão de Curtas e Animações

19h30 às 21h – Sessão de cinema com apresentação do filme – MONSTROS S.A com distribuição gratuita de pipoca e algodão doce.

A ação foi adaptada para atender aos protocolos de segurança da Organização Mundial da Saúde para a prevenção da Covid-19. Entre eles, cadeiras posicionadas a 1,5 metro de distância (higienizadas a cada sessão), totens com álcool em gel nos dois lados da tela de cinema, disponibilização de máscaras descartáveis, monitores vestidos com camisetas e máscaras antivirais, orientação sobre o distanciamento social e aferição da temperatura do público.

Sua família toda vai adorar! Participe!

O projeto CineRodas foi concedido ao município pela lei estadual de incentivo à cultura e é gratuita à municipalidade.

Para mais informações acesse: www.cinerodas.com.br.